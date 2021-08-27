Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 636 lira, en düşük 378 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,30 artarak 345 milyon 160 bin 600 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00, 01.00, 03.00'te ve 09.00 ile 22.00 arasında 636 lira, en düşük saat 07.00'de 378 lira 30 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 604 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 604 lira 32 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 636 lira, en düşük 379 lira 28 kuruştan işlem gördü.