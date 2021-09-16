Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 674 lira, en düşük 454 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,15 artarak 315 milyon 697 bin 88 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 674 lira, en düşük saat 00.00'da 451 lira 30 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 540 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 540 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 674 lira, en düşük 454 lira 94 kuruştan işlem gördü.