Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 650 lira 1 kuruş, en düşük 431 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,26 azalarak 281 milyon 401 bin 511 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 650 lira 1 kuruş, en düşük saat 23.00'te 431 lira 59 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 498 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 501 lira 683 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 618 lira 99 kuruş, en düşük 399 lira 66 kuruştan işlem gördü.