Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

2 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 58 kuruş, en düşük 50 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 58 kuruş, en düşük 50 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,24 azalarak 89 milyon 425 bin 608 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 325 lira 58 kuruş, en düşük saat 13.00'te 50 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 223,53 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 228,27 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira 32 kuruş, en düşük 99 lira 99 kuruştan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:23 Kaynak: AA

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