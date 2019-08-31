Son Dakika Haberleri: Spot ve ikinci el eşyası satan esnaflar, öğrencileri bekliyor
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Spot ve ikinci el eşyası satan esnaflar, öğrencileri bekliyor

3 saat önce

Elazığ'da 48 bin öğrenciye ulaşan Fırat Üniversitesi'ne 6 bin 769 yeni öğrencinin kayıt yaptırmasıyla birlikte, spot ve ikinci el eşya satan esnaf hazırlıklarını yaparak onları müşteri beklemeye başladı.

Spot ve ikinci el eşyası satan esnaflar, öğrencileri bekliyor, System.String[]

Elazığ'da 48 bin öğrenciye ulaşan Fırat Üniversitesi'ne 6 bin 769 yeni öğrencinin kayıt yaptırmasıyla birlikte, spot ve ikinci el eşya satan esnaf hazırlıklarını yaparak onları müşteri beklemeye başladı.


Fırat Üniversitesi'ne bu yıl 6 bin 796 yeni öğrenci kayıt yaptırdı, sayı 48 bine ulaştı. 48 bin öğrencinin 9 Eylül tarihinde ders başı yapacak olması spot ve ikinci el eşya satanları da hareketlendirdi. Esnaflar, spot ve ikinci el eşyalar la depolarını doldurarak, öğrencileri beklemeye başladı. Bir öğrenci evinin 3 ile 6 bin TL arasında değişen fiyatlarla hazır hale getirilebileceğini belirten esnaflar, 15 gün içerisinde satışların yoğun olarak başlayacağını tahmin ettiklerini aktardı.


Her yıl olduğu gibi bu sene de öğrencileri beklediklerini ifade eden Selami Yegen adlı esnaf, "Sezon açıldı ve öğrenciler de kayıtlarını yaptılar. Her sene olduğu gibi onlar da kendi ihtiyaçları dahilinde eşya alacaklar. Bildiğim kadarıyla kayıtlar online olarak yapıldı. O yüzden kimse yok ama şimdilik azda olsa alışveriş yapan öğrenciler var. Yaklaşık 15-20 gün sonra öğrenciler gelecek. Bizler de bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bu sene kendilerini bekliyoruz. Öğrencilere yönelik beyaz eşya, kanepe, halı ve özellikle çalışma masası en çok sattığımız ürünler" dedi.


12 senedir ikinci el eşya sattığını ve depodaki ürünlerini çıkardıklarını belirten Spotçu Semih Urlan ise, "Kayıtlar başladı ve bitti. Çok yakında öğrenciler gelecek ve bizler de onları bekliyoruz. Depodaki ürünlerimiz çıkardık, teşhir ettik" ifadelerini kullandı.


Öğrencilerin yoğun olarak çamaşır makinesi, buz dolabı, kanepe, oturma grupları olduğunu aktaran Urlan, ev kuracak olan öğrencilere ellerinden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti. - ELAZIĞ

Fırat Üniversitesi, Elazığ, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:36 Kaynak: İHA
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