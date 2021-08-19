Spotçular dört gözle öğrencileri bekliyor

Eskişehir'de ikinci el eşya satılan işyerlerinin sahipleri, büyük umutlarla öğrencilerin gelmesini bekliyor.

Genel olarak öğrencilerin yoğun talep gösterdiği ikinci el eşya satılan işyerlerinde 1 yılı aşkın süredir sakinlik hüküm sürüyor. Koronavirüs nedeniyle kapatılan üniversitelerin büyük darbe vurduğu spotçular, öğrencilerin gelmesini dört gözle bekliyor. Üniversitelerin açılacağı tarihi iple çeken spotçularda büyük bir beklenti var.

"Öğrenci olmayınca çok zarar ettik"

Eskişehir'de Bayat çarşısı olarak bilinen bölgede yaklaşık 30 yıldır ikinci el eşya satışı yapan 68 yaşındaki Halis Özüdoğru, meslektaşlarının iş durumunu anlattı. Öğrencilerin gelişinde büyük beklentilerinin olduğunu belirten Özüdoğru, "Bu bölgedeki esnafların sistemi genel olarak öğrencilere yönelik kurulu. Öğrencilerin gelişinden yüksek beklentiler var. Çünkü 1 yılı aşkın süredir pandemiden herkes çok etkilendi. En çokta işyerlerimizi kapattığımızda etkilendik. Eskişehir'de öğrenciye dayalı bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sistemi olduğu için büyük sıkıntılar yaşadık. Öğrenci olmayınca da çok zarar ettik" ifadelerini kullandı.,

"Kesinlikle haklarını bilerek alışveriş yapsınlar"

Şehre gelecek öğrencilerin evlerini dizerken alabilecekleri eşyalar hakkında da konuşan Özüdoğru, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrenciler evlerine gerekli eşyaları alırken garanti olayına dikkat etmeliler. Kötü durumdaki eşyaları almamaya özen göstersinler. Tüketici Koruma Kanunu'nda ikinci el eşyaların 1 yıl garantili olması gerektiğini unutmasınlar. İkinci el de alsalar haklarını korusunlar. Ben 1 yıl garanti yapıyorum beyaz eşyalarda fakat bunu yapmayan yerler var. Kesinlikle haklarını bilerek alışveriş yapsınlar. Bu gün tek başına gelen bir öğrenci evini kaliteli ürünlerin ikinci elleriyle 4 ile 5 bin lira arasında bir fiyata dizer. Öğrenciler genelde 2 ya da 3 kişi aynı evde kaldığı için bu fiyat onları etkilemez. Daha düşük maliyetle de ev hazırlayabilirler. Fakat alacakları ürünler sorunlu çıkabilir." - ESKİŞEHİR