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Spotify 2019 listesinde dünyada Post Malone, Türkiye'de Ezher zirvede
6 saat önce
Dünyanın en büyük çevrimiçi müzik platformu Spotify, 2019 yılında en çok dinlenilen sanatçı ve şarkıları açıkladı. Buna göre dünyada şarkıları en çok dinlenilen sanatçı ABD'li rapçi Post Malone olurken, Billie Eilish ikinci Ariana Grande üçüncü sırayı aldı. Türkiye'deyse Ezhel 2019'da zirvede
Dünyanın en büyük çevrimiçi müzik platformu Spotify, 2019 yılında en çok dinlenilen sanatçı ve şarkıları açıkladı.
Buna göre dünyada şarkıları en çok dinlenilen sanatçı ABD'li rapçi Post Malone olurken, Billie Eilish ikinci ve Ariana Grande üçüncü sırayı aldı. Daha önce listelere giremeyen 17 yaşındaki şarkıcı Billie Ellish'in "Bad guy", "Lovely" ve "Bury a friend" gibi şarkılarıyla büyük bir çıkış yaptığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:12
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