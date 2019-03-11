Spotify 6 Ay Ücretsiz Yüklü Gelecek, Galaxy S10 ve Diğerleri?

Samsung Galaxy
S10 ve Diğer Yeni Amiral Gemisi Samsung Telefonlarda Spotify
Önceden Yüklü Gelecek!
Üstelik ay ücretsiz kullanım hakkı ile Galaxy S10 ve diğerlerinde yüklü gelecek. Galaxy S10 Sahipleri 6 Ay ücretsiz Spotify kullanacak!
Spotify ve Samsung ortaklıklarını genişletiyorlar. Şirketler bugün yeni Samsung akıllı telefonlarının Spotify önceden kurulu olarak gönderileceğini açıkladı . Samsung'un en son amiral gemisi cep telefonu Galaxy S10 sahibi olanlar; Spotify Premium abonelik hizmetini altı ayını ücretsiz olarak kullanabilecek.
Ücretsiz premium teklifle birlikte gelen birkaç fırsat daha var. Ancak teklif tahmin edebileceğiniz üzere sadece yeni Spotify kullanıcıları tarafından kullanılabilir. Şu anda premium bir aboneliğiniz varsa, geçmişte hizmet almışsanız veya daha önce bu hizmeti ücretsiz kullandıysanız, altı ay boyunca ücretsiz kullanım hakkı kazanamazsınız. Bu teklif yalnızca "belki şimdilik" ABD
'deki Galaxy S10 sahiplerine sunuluyor. Spotify önceden kurulmuş olarak gelen cihazlara listesinin Galaxy S10, S10 +, S10e, S10 5G, Galaxy Fold ve Galaxy A modellerini içeriyor.
Spotify 6 Ay Ücretsiz Yüklü Gelecek Samsung Modelleri!
Geçen yıl boyunca, Spotify özellikle Samsung için tercih edilen müzik uygulaması haline geldi. Geçen Ağustos ayında bu yöndeki kullanım ve tercihleri Güney
Koreli teknoloji üreticisi bu duyurdu.
Spotify'ı Galaxy Home Smart Speaker gibi ürünlerde varsayılan müzik uygulaması yapmak, iki şirket için Apple
Music'in Özellikle Amerika
Pazarındaki liderliğini kırma konusunda önem arzediyor.
The Verge
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