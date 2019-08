Spotify Aile için Premium Paketini Güncelledi, İşte Yeni Fiyat!

Spotify, Güncellenen "Aile için Premium" Paketi ile Ailelere Sevdikleri Müzikleri Daha Çok Dinleme Fırsatı Sunuyor

Spotify, tüm aile üyelerinin keyifli zaman geçirebilecekleri yeni pratik özellikler ve fonksiyonlar ile "Aile için Premium" Paketi'nin 5'inci yılını kutluyor



Spotify, müzikten ailecek daha iyi şekilde keyif alınması için aile üyelerine çok daha fazla fırsatlar sunan Aile için Premium Paketi'nin güncellenen versiyonunu pazara sunuyor – üstelik yine ayda sadece 20,99 TL'ye. Güncellenen Aile için Premium Paketi, aynı adreste ikamet eden aile üyelerine müzik ve podcast dinleme tercihlerini kişiselleştirmeleri için pek çok seçenek sağlarken, reklamsız ve Seç-Dinle odaklı müzik deneyimini de sunmaya devam ediyor.



Yeni Aile için Premium Paketi ile aile üyeleri, mevcut paketleri ile ilgili sevdikleri tüm özellikleri kullanmaya devam ederken yeni paket ile daha fazla keyif alacakları birçok seçeneğe de sahip olabilecek:



Ebeveyn Kontrolü: Uzun zamandır talep edilen bu özellik ile ebeveynler bundan böyle paketleri kapsamındaki tüm hesapların Sakıncalı İçerik Filtresi (Explicit Content Filter) ayarlarını kontrol edebilecek.

Family Mix (Aile Mix): Aileler; tüm aile bireylerinin dinlemekten zevk aldıkları şarkılardan oluşan kişiselleştirilmiş çalma listesi için özel bir erişime sahip olacak. Family Mix; düzenli olarak güncellenecek ve kullanıcılar, ailelerinin en sevdikleri ortak dinleme anlarını optimize etmek üzere her oturumda kimin olduğunu kontrol edebilecek.

Family Hub (Aile Merkezi): Ödeme işlemleri için kayıtlı olan kullanıcı, aile bireylerini eklemek; çıkarmak, ev adresini güncel tutmak ve ebeveyn kontrollerini düzenlemek dahil olmak üzere aile ayarlarını tek bir noktadan yönetebilecek.

Altı Hesap: Spotify Aile için Premium Paketi; aynı adreste ikamet eden aile bireyleri için altı farklı Spotify Premium hesabı sunmaya devam ediyor. Yani herkesin kendine ait kayıtlı şarkı ve çalma listeleri olmaya devam edecek.



Spotify Premium Bölümü Direktörü Alex Norström;

"Spotify Premium deneyimini geliştirmek üzere her zaman yeni yollar arıyoruz ve güncellenen Aile için Premium Paketi; ailelerin sevdikleri müzik ve podcast'leri dinleme deneyimlerine yeni özellikler katıyor"diyor ve ekliyor; "Ebeveynler hem kendileri hem de aileleri için ekrana maruz kalma sürelerini azaltmaya uğraşıyor, biz de bu noktada bir yandan bireysel tercih ve zevkleri ön planda tutarken; ailelere eğer isterlerse daha fazla kontrol imkanı sağlarken diğer yandan da ailelerin müzik etrafında bir araya gelmelerini sağlayacak yeni çözümler yaratıyoruz".



2014 yılındaki lansmandan bu yana, 50 milyon şarkıya ve 450,000 podcast yayınına erişim fırsatı sunan; ve aile üyelerine modları ile örtüşen müzikleri seçmeleri için sonsuz imkan sağlayan Spotify Aile için Premium Paketi; 60'tan fazla ülkede milyonlarca üye ile dünya genelinde inanılmaz bir büyüme kaydetti.



Family Mix gibi yeni özellikler, tüm aile üyelerinin keyif aldıkları şarkılardan oluşan kişiselleştirilmiş çalma listelerinin düzenli olarak güncellenmesini sağlayarak; ailelerin her zaman birlikte yeni müziklere erişmelerini mümkün kılıyor. İster sabah evden işe giderken ister akşam yemeği hazırlarken ya da hafta sonlarındaki aile zamanlarında olsun Family Mix, tüm ailenin zevklerini o ana taşıyor.



Aile için Premium Paketi'nin 5'inci yılını kutlarken Spotify aynı zamanda ailelerin ne tür müzikler dinlediklerini analiz etti:



Bradley Cooper ve Lady Gaga'dan Shallow; Post Malone and Swae Lee'den Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse ile Bastille ve Marshmello'dan Happier; tüm dünyada Aile için Premium Paketi üyeleri tarafından en çok dinlenen şarkılar olarak öne çıkıyor

Aile için Premium Paketi üyeleri tarafından globalde en çok dinlenen sanatçılar arasında ise Ariana Grande; Drake, Queen, Billie Eilish ve Khalid var.



Bazı pazarlarda Disney Hub'ın çok yeni gerçekleşen lansmanı da dahil olmak üzere Spotify, tüm aile üyelerini kapsayan içerikler geliştirmeye devam ediyor. Disney Hub ailelere, Disney, Pixar ve Marvel filmlerinin soundtrack'leri ile Star Wars'ın enstrümantal şarkılarına, klasiklerine, marşlarına ve çok daha fazlasına erişim imkanı sağlıyor. Disney Hits, Disney Favorites, Disney Sing-Alongs, The Lion King ve Disney Princess gibi çalma listelerinin çoktan büyük ilgi gördüğü aşikar. Kısacası, Aile için Premium Paketi üyeleri, en sevdikleri Disney şarkılarını günler geceler boyunca diledikleri kadar dinleyebilirler.



Güncellenen versiyon şu anda İrlanda'da kullanıma hazır durumdayken; Aile için Premium olan diğer pazarlar ise sonbaharda yeni hali ile tanışmış olacak. Mevcut kullanıcılar, yeni versiyon erişime hazır olduğunda bilgilendirilecek.



Daha fazla bilgi ve Spotify'a kayıt yaptırmak için: Spotify.com/Family