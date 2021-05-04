Spotify, Android Platformunda 1 Milyar İndirmeye Ulaştı - Son Dakika

Spotify, Android Platformunda 1 Milyar İndirmeye Ulaştı

04.05.2021 06:31
Spotify, Android Platformunda 1 Milyar İndirmeye Ulaştı, System.String[]

Spotify müzik uygulaması, Android platform üzerinde son iki yılda büyük bir gelişim kaydetti. Uygulama iki yılda iki katı kullanıcıya ulaşarak 1 Milyar indirme sayısına ulaştı.

Spotify müzik uygulaması, son dönemde rakiplerini geride bırakarak büyük atak yaptığı bildirildi. Spotify, indirme sayısı Android platformu içinde 1 Milyar kullanıcı sayısına ulaştı. Spotify uygulaması, iki yıl önce Android platformunda 500 milyon kez indirildi. Bu, uygulamanın indirme rakamını ikiye katlaması için iki yıl sürdüğü anlamına geliyor.

Şu anda Spotify, tekliflerini genişletmek için çok çalışıyor ve bu sayede birçok müşteri kazanıyor. Uygulama yalnızca ses hizmetleri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ücretsiz ve abonelik kullanıcılarının ölçeğini de genişletiyor. Ayrıca, bir podcast platformunun geliştirilmesine aktif olarak yatırım yapıyor. Şirket, platformunun sesli kitap yayınlayarak Amazon Audible ile uyumlu olmasını sağlıyor.

Spotify, Android Platformunda 1 Milyar İndirmeye Ulaştı

Bununla birlikte, şirketin hızlı büyümesine rağmen, hala bazı kullanıcı endişeleri var. Abonelik ücretlerindeki artış ve sanatçılara ödenen payın azalması ciddi endişelere neden oluyor. Spotify ayrıca, yazılımsal konuların dışında kendi araç müzik çalarını piyasaya sürdü. Spotify müzik çalarları basit bir tasarım kullanır ve büyük boyutlu bir dokunmatik düğme ile birlikte gelir. Kullanıcılar çevrimiçi müziğe kolayca erişebilir ve sesle kontrolü destekleyebilir. Ses alanında Spotify'ın şu anda rakibi yok, ancak YouTube ve TikTok gibi çevrimiçi video platformları Spotify ile rekabet edecek.

Spotify'ın Birinci Çeyrek Geliri 2,147 Milyara Ulaştı - Yıllık Bazda % 16 Artış Gerçekleşti

Spotify'ın ilk çeyrek mali raporuna göre toplam 2.147 milyar Euro (2.591 milyar $) gelire ulaştığı açıklandı. Bu, yıllık % 16'lık bir artış olarak karşımıza çıkıyor.

Şirketin hissedarlarına atfedilebilen net kar 23 milyon Euro oldu. Bu, geçen yılın aynı dönemindeki 125 milyon Euro'luk net zarara göre oldukça iyi bir konumda olduğu bildiriliyor. Şirketin brüt karı 548 milyon Euro'dur. Spotify, 2021'in ikinci çeyreğinde aylık aktif kullanıcı sayısının (MAU) 366 milyon'dan 373 milyon'a ulaşacağını tahmin ediyor. Ödeme yapan kullanıcı sayısı 162 milyon'dan 166 milyon'a, toplam gelir ise 2.16 milyar ile 2.36 milyar Euro'ya ulaşacak. Buna ek olarak, Spotify gelecekteki brüt kar marjının % 23.6 ile % 25.6 arasında olmasını ve işletme maliyetinin 134 milyon Euro olacağını tahmin ediyor. Tahminlere göre, 2021 yılı boyunca aylık aktif kullanıcı sayısı 402 milyon'dan 422 milyon'a ulaşacak. Ayrıca ödeme yapan kullanıcı sayısı 172 milyon'dan 184 milyon'a, toplam geliri ise 9.11 milyar ile 9.51 milyar Euro'ya ulaşacağı tahmin ediyor. Şirketin brüt kar marjı % 24.0 ile % 26.0'a, işletme maliyeti ise 250 milyon ila 150 milyon Euro'ya ulaşacağı gelen tahminler arasındadır.

Spotify, Android Platformunda 1 Milyar İndirmeye Ulaştı

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Spotify, Android Platformunda 1 Milyar İndirmeye Ulaştı - Son Dakika


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