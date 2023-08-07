Spotify çöktü mü? Dünyanın en çok tercih edilen müzik dinleme platformlarından Spotify'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Spotify'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Spotify çöktü mü? Spotify'e ne oldu? merak etti. Peki, Spotify çöktü mü? Spotify neden açılmıyor? Spotify'da sorun mu var? Spotify'a giremiyorum! İşte detaylar...
Spotify uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.
Bugün Spotify için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:
Son Dakika › Teknoloji › Spotify Çöktü mü? 7 Ağustos Spotify Neden Açılmıyor? Spotify'da Sorun mu Var? Spotify'a Neden Girilmiyor? - Son Dakika