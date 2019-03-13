Son Dakika Haberleri: Spotify'dan Apple'a anti-tröst suçlaması

Spotify'dan Apple'a anti-tröst suçlaması

18 dakika önce

İsveçli mobil müzik ve podcast yayıncısı Spotify, Apple aleyhine Avrupa Birliği (AB) nezdinde anti-tröst şikayetinde bulundu.

Spotify'dan Apple'a anti-tröst suçlaması, System.String[]
İsveçli mobil müzik ve podcast yayıncısı Spotify, Apple aleyhine Avrupa Birliği (AB) nezdinde anti-tröst şikayetinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:10 

Avrupa Birliği, Apple, Spotify, Ekonomi
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