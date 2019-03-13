Spotify'dan Apple'a anti-tröst suçlaması
18 dakika önce
İsveçli mobil müzik ve podcast yayıncısı Spotify, Apple aleyhine Avrupa Birliği (AB) nezdinde anti-tröst şikayetinde bulundu.
İsveçli mobil müzik ve podcast yayıncısı Spotify, Apple aleyhine Avrupa Birliği (AB) nezdinde anti-tröst şikayetinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:10
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