Spotify ile Barcelona ortaklığı resmileşti: İşte tarihi stadın yeni ismi!

Müzik ve podcast söz konusu olduğunda dünyanın en önemli platformlarından birisi olan Spotify, daha fazla kullanıcıya hitap etmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden şirket, önemli bir adım attı. Spotify ile Barcelona, önemli bir ortaklığa imza attılar.

Barcelona stadının yeni ismi "Spotify Camp Nou" oldu

Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden Barcelona, futbolun en önemli mabetlerinden olan stadının ismini Spotify ortaklığıyla değiştiriyor. Müzik ve sporu bir araya getirmeyi hedefleyen ortaklık, bugün resmi olarak başladı. Avrupa'nın en büyük stadyumunun ismi "Spotify Camp Nou" oldu.

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Ortaklıkla beraber Spotify ismi, 2022/23 sezonundan itibaren dört yıl boyunca erkek ve kadın futbol formalarında ve ayrıca önümüzdeki üç yıl boyunca her iki takımın antrenman formalarında da yer alacak. Barcelona, ortaklığı şu cümlelerle duyurdu.

1 Temmuz Cuma günü, FC Barcelona ve Spotify'ın ortaklığı resmen başlıyor. Dünyanın en popüler ses akışı platformu, kulübün Ana Ortağı ve Resmi Ses Akışı Ortağı oluyor. Bugünden itibaren stadyum, tribün cephesinde Spotify Camp Nou adını ve erkek ve kadın oyuncuların yer aldığı yeni bir duvar resmini taşıyor.

Spotify, bu ortaklığı yapma kararını futbol ve müzik dünyalarını birbirine yakınlaştırmak olarak açıklıyor. Küresel popülerliği arttırmak için farklı alanların kaynaşmasının önemli olduğuna vurgu yapan şirket, ortaklığa dayalı birçok özel içerik planlıyor.

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