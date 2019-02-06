Spotify'ın Premium Kullanıcı Sayısı 100 Milyona Yaklaştı

Spotify, 2018'in 4. çeyreğine dair finans raporlarını paylaştı. Geçtiğimiz yılın 3. çeyreğinde 87 milyon premium abonesi bulunan platform, bu rakamı 96 milyona çekmeyi başardı. Elbette bu durumda Aile Planı kullanıcılarına ABD'de ücretsiz hoparlör verilmesi de bu artışta önemli rol oynadı.Sadece 6 hafta gibi bir sürede 7 milyon ücretli abone kazanan platform, son günlerde pazarlık aşamasında olduğu podcast platformu Gimlet ile de anlaştı. Buna göre Spotfiy, şirkete 200 milyon dolarlık bir ödeme yapacak.Geçtiğimiz haftalarda resmi paralı abone sayısını açıklayan Apple Music, toplamda 50 milyon aboneye ulaştıklarını belirtmişti. İki şirketin abone istatistiği bu şekilde sürerse çok yakında Spotify, Apple Music'i ikiye katlayacak.