Son Dakika Haberleri: Spotify'ın Premium Kullanıcı Sayısı 100 Milyona Yaklaştı

Spotify'ın Premium Kullanıcı Sayısı 100 Milyona Yaklaştı

1 saat önce

2 farklı podcast firmasını satın alarak gücüne güç katan Spotify, ücretli üye sayısını da günden güne artırıyor.

Spotify'ın Premium Kullanıcı Sayısı 100 Milyona Yaklaştı, System.String[]
Spotify, 2018'in 4. çeyreğine dair finans raporlarını paylaştı. Geçtiğimiz yılın 3. çeyreğinde 87 milyon premium abonesi bulunan platform, bu rakamı 96 milyona çekmeyi başardı. Elbette bu durumda Aile Planı kullanıcılarına ABD'de ücretsiz hoparlör verilmesi de bu artışta önemli rol oynadı.

Sadece 6 hafta gibi bir sürede 7 milyon ücretli abone kazanan platform, son günlerde pazarlık aşamasında olduğu podcast platformu Gimlet ile de anlaştı. Buna göre Spotfiy, şirkete 200 milyon dolarlık bir ödeme yapacak.



Geçtiğimiz haftalarda resmi paralı abone sayısını açıklayan Apple Music, toplamda 50 milyon aboneye ulaştıklarını belirtmişti. İki şirketin abone istatistiği bu şekilde sürerse çok yakında Spotify, Apple Music'i ikiye katlayacak.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:47 

Apple, Amerika Birleşik Devletleri, Spotify, Teknoloji
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