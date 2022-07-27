Spotify, kullanıcı sayısını arttırdıkça para kaybediyor! - Son Dakika
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Spotify, kullanıcı sayısını arttırdıkça para kaybediyor!

27.07.2022 21:06
Spotify, kullanıcı sayısını arttırdıkça para kaybediyor!

Spotify kullanıcı sayısı belli oldu. Geçtiğimiz çeyreğe göre kullanıcı sayısını artırmayı başaran Spotify, milyonlarca dolar zarar etti.

Dünyanın en popüler müzik ve podcast platformlarından biri olan Spotify, yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal raporunu açıkladı. Spotify tarafından paylaşılan raporda, Netflix'in aksine kullanıcı sayısında artış yaşandığı gözlense de, şirketin para kaybetmeye devam ettiği gözlemlendi.

Spotify kullanıcı sayısı 433 milyona dayandı

Yılın ilk çeyreğinde 422 milyon kayıtlı aboneye sahip olan Spotify, yeni raporda 433 milyon aboneye ulaştığını bildirdi. Bu abonelerin 188 milyonu ise ücretli seçenek olan Premium'a kayıtlıydı. Premium abone sayısının bir önceki çeyreğe kıyasla 6 milyon artış yaşadığı görüldü.

Spotify, kullanıcı sayısını arttırdıkça para kaybediyor!

Son zamanlarda tüm dünyada hissedilen enflasyon krizi, Spotify cephesini etkilememiş gibi görünüyor. Netflix'in neredeyse bir milyon abone kaybettiğini düşünürsek, Spotify'ın artış yaşaması dikkatlerden kaçmadı. Ancak ses platformun kazancı, hala harcamalarının gerisinde kaldı.

Spotify ile Barcelona ortaklığı resmileşti: İşte tarihi stadın yeni ismi!

Özellikle aile planının reklamını yapmak için sosyal medya yatırımlarını artıran Spotify, yılın ikinci üç aylık döneminde 197 milyon dolar zarar ettiğini bildirdi. Son zamanlarda sesli kitaplar ve podcast içeriklerine yönelen şirket, "operasyonlarının esnek tutulmasından memnun olduklarını" dile getirdi.

Şirketin yaptığı pazarlama harcamalarında Barcelona ortaklığı da dikkat çekiyor. Müzik ve sporu bir araya getirmeyi hedefleyen ortaklık, Avrupa'nın en büyük stadyumunun ismi "Spotify Camp Nou" haline çevirdi. Spotify'ın bu sponsorluk için 5 milyon euro ödeyeceği aktarıldı.

Siz Spotify kullanıcı sayısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Spotify, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Spotify, kullanıcı sayısını arttırdıkça para kaybediyor! - Son Dakika

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