Son Dakika Haberleri: Spotify Podcast Üreticileri İçin Satın Alma Planını Açıkladı

Spotify Podcast Üreticileri İçin Satın Alma Planını Açıkladı

46 dakika önce

– Çevrimiçi müzik dinleme platformu Spotify, podcast üreticileri Gimlet Media ve Anchor'u satın almak için nihai anlaşma sürecine girdiklerini duyurdu.

Spotify Podcast Üreticileri İçin Satın Alma Planını Açıkladı, System.String[]
– Çevrimiçi müzik dinleme platformu Spotify, podcast üreticileri Gimlet Media ve Anchor'u satın almak için nihai anlaşma sürecine girdiklerini duyurdu.

Anlaşmanın ayrıntıları paylaşılmadı; ancak, Spotify'ın, söz konusu satın alma işlemi ile podcast prodüktörü ve platformu olacağı açıklandı.

Spotifyu CEO'su Daniel Ek, "Bu satın almalarla, dünyanın öncü işitsel platformu olmak için hızımızı arttırdık. Spotify markası altında, dinleyicilerimizin daha iyi bir işitsel tecrübe yaşatmak istiyoruz. Gimlet ve Anchor'ı Spotify ekibine katılmalarıyla, birlikte yapabileceklerimizi göreceğiz" dedi.

Satın alma işleminin yılın ilk çeyreğinde tamamlanması planlanırken, açılış öncesi işlemlerde Spotfy hisseleri yüzde 0.79 değer kazandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:01 Kaynak: DHA

CEO, Spotify, Ekonomi
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