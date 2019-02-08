Son Dakika Haberleri: Spotify: Reklam Engelleyici Kullananların Hesaplarını Bloklayabiliriz

Spotify: Reklam Engelleyici Kullananların Hesaplarını Bloklayabiliriz

56 dakika önce

Spotify, geçtiğimiz perşembe günü güncellediği topluluk kurallarıyla oldukça enteresan bir karara imza attı.

Spotify: Reklam Engelleyici Kullananların Hesaplarını Bloklayabiliriz, System.String[]
Her ne kadar bazı şirketler ve internet siteleri için gelir kapısını kilitliyor olsa da Adblock hayatın gerçeği. Birçoğumuz internette saçma sapan reklamlara ve pop-uplara maruz kalmamak için bu tip reklam engelleyicileri kullanmayı tercih ediyoruz.



Ancak yeni dönemde, Spotify'da Adblock ve benzeri reklam engelleyici uygulamalar kullanmak başınızı çok ağrıtabilir. Perşembe günü güncellenen topluluk kuralları ve sonrasında gönderilen e-mail'e göre, 1 Mart'tan sonra Spotify kullanırken Ablock'u açık bırakırsanız ve Spotify bunu fark ederse hesabınız sonsuza kadar banlanabilir.



Elbette bu alınan karara sadece Adblock değil, Spotify Admuter benzeri eklentiler de dahil. Kullanıcılar bu ve benzer eklentileri, çalan reklamları duymamak için kullanabiliyor. Açıkçası Spotify gibi abone sayısı 100 milyona ulaşan bir platformun bu tür radikal bir karar alması şaşırtıcı. Ne kadar uygulanabilir olacağını da beraber göreceğiz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:45 

Spotify, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Jokey, Yengesine Tecavüzden 20 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Son Dakika! Bakan Dönmez: Soma'da Bir Ay İçinde 2 Bin 400 Maden İşçisi Kadroya Alınacak

Trump'tan Türkiye'yi Kızdıracak Rahip Bronson Çıkışı: Bıraksanız İyi Olur Dedim, Bıraktılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 11:41:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spotify: Reklam Engelleyici Kullananların Hesaplarını Bloklayabiliriz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]