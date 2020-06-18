Spotify süper kahraman podcastleri için DC Comics ve Warner Bros ile anlaştı - Son Dakika
BBC

Spotify süper kahraman podcastleri için DC Comics ve Warner Bros ile anlaştı

Spotify, süper kahramanların podcastlerini yapmak için DC Comics ve Warner Bros ile anlaşmaya vardı.

Spotify süper kahraman podcastleri için DC Comics ve Warner Bros ile anlaştı, System.String[]

Spotify, süper kahramanların podcastlerini yapmak için DC Comics ve Warner Bros ile anlaştı.

Henüz hangi süper kahramanların hikayelerinin anlatılacağı netleşmese de DC Comics'in yaratıcısı olduğu karakterler arasında Batman, Superman, Harley Quinn ve Wonder Woman gibi popüler figürler var.

Spotify Çarşamba günü de Kim Kardashian West ile bir podcast anlaşması yaptığını duyurmuştu.

Bu anlaşmaları BBC'ye değerlendiren Enders Analysis şirketinden analist Joseph Evans, Spotify'ın müzik şirketlerine bağımlılığını azaltmak istediğini söyledi:

"Bütün içeriğiniz az sayıda güçlü şirketten geliyorsa para kazanmanız zorlaşır.

"Spotify podcastler için çok sayıda küçük şirketle anlaşma yapabilir ve bu pazarlıklarda müzik şirketleriyle yaptığı anlaşmalara kıyasla eli daha güçlü olur."

Anlaşmanın maddi boyutuna dair henüz bir bilgi yok.

Fakat Spotify ve DC Comics'in yaptığı açıklamalara göre tüm DC Comics kahramanlarının telif hakları bu anlaşmanın kapsamında olacak.

Kurgu podcastler 'yükselişte'

Evans DC Comics karakterlerinin halihazırda çok sayıda hayranı olduğunu, bu yüzden bu telif haklarını almanın Spotify açısından önemli bir adım olduğunu söylüyor:

"Kurgu podcastler bu aralar yeniden yükselişte, bu yüzden zamanlama iyi gözüküyor.

"Bu işin altından Spotify kalkamazsa, kimse kalkamaz demektir.

"Bunun için çok para ödemeleri gerekse de bir numaralı podcast platformu olmak için uğraşmaya devam ediyorlar."

Spotify'ın DC Comics podcastleri hem ücretsiz kullanıcılara hem de Spotify abonelerine açık olacak.

Spotift popüler podcastçi Joe Rogan'la da Mayıs ayında bir sözleşme yapmış ve The Joe Rogan Experience adlı podcast serisini diğer platformlardan kaldırarak Spotify'a özel hale getimişti.

Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre şirket bunun için 100 milyon dolar ödeme yapmıştı.

Warner Bros, Spotify, Batman, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 07:42 

Son Dakika Dünya Spotify süper kahraman podcastleri için DC Comics ve Warner Bros ile anlaştı - Son Dakika Dünya

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