Meta'nın yeni VR gözlüğü için geri sayım başladı! - Son Dakika
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Meta'nın yeni VR gözlüğü için geri sayım başladı!

26.08.2022 23:56
Meta'nın yeni VR gözlüğü için geri sayım başladı!

Spotify üzerinden podcast yayınına katılan mark Zuckerber, yeni Oculus Quest Pro sanal gerçeklik gözlüğüyle ilgili açıklama yaptı.

25 Ağustos günü Spotify üzerinden katıldığı bir podcast yayınında açıklama yapan Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, gelecek ekim ayında yapılacak olan Connect konferansında yeni VR gözlüklerini tanıtacaklarını duyurdu. Aynı zamanda Metaverse dünyası için taşları yerinden oynatacak bazı özellikleri açıkladı.

Yeni gözlüğün adı Oculus Quest Pro olacak!

Katıldığı programda yaptığı açıklamalarla beraber tekrardan kullanıcılarını heyecanlandıran Zuckerberg, yeni sanal gerçeklik gözlüğüne dair bazı özellikleri de aktardı. Henüz yeni gözlüğünün adını duyurmayan Meta CEO'su, sanal gerçeklik gözlüğünden "Proje Cambria" olarak bahsetti. Fakat ortaya çıkan sızıntılar doğrultusunda yeni gözlüğün adı Oculus Quest Pro olacak.

Meta'nın yeni VR gözlüğü için geri sayım başladı!

Oculus, Meta bünyesine dahil edildiğinden beri üzerine yoğun bir şekilde çalışılan yeni Oculus Quest Pro'nun özellikleri sanal gerçeklik piyasasını yeniden şekillendirebilir. Paylaştığı bilgilere göre yeni Meta Quest Pro gerçek zamanlı kullanıcıların yüz ifadelerini analiz edebilecek ve bunları yine eş zamanlı olarak kullanıcının kendi kişiselleştirmiş olduğu avatarına yansıtabilecek.

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Ayrıca yapılan açıklamaya göre yeni Oculus Quest Pro, kullanıcıların anlık göz hareketlerini de takip edebilecek. Bu sayede kullanıcılar kafalarını çevirmeden sadece gerçek hayatta yaptığı göz hareketleriyle etrafına bakabilecek. Bu iki özellikle birlikte firma hedefini "Sosyal Mevcudiyet" hissini arttırmak olarak açıkladı.

Meta'nın yeni VR gözlüğü için geri sayım başladı!

Aynı zamanda ortaya çıkan sızıntılara göre yeni gözlük iPhone cihazlarda çıkartılacak bir uygulamayla beraber kullanılabilecek.

Fiyatı 799 dolar olacak!

Yapılan podcast'in hemen ardından sanal gerçeklik dünyasında yeni bir sayfa açacak olan sanal gerçeklik gözlüğü için açıklama yapan analist Brad Lynch yeni Oculus Quest Pro'nun raflardaki yerini alması için 25 Ekim tarihini işaret ederken fiyatı için 799 doları kullanıcılarıyla paylaştı.

Peki siz yeni çıkacak olan sanal gerçeklik gözlüğü hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Mark Zuckerberg, Spotify, su, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Meta'nın yeni VR gözlüğü için geri sayım başladı! - Son Dakika

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