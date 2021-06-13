Üye Girişi
Sprint Relay Cup sona erdi - Son Dakika

Sprint Relay Cup sona erdi

13.06.2021 22:33

Erzurum'da bu yıl 8 ülkeden 100'den fazla atletin katılımıyla altıncı kez düzenlenen ve aynı zamanda Balkan Bayrak Şampiyonası olarak da değerlendirilen Sprint Relay Cup tamamlandı.

Erzurum'da bu yıl 8 ülkeden 100'den fazla atletin katılımıyla altıncı kez düzenlenen ve aynı zamanda Balkan Bayrak Şampiyonası olarak da değerlendirilen Sprint Relay Cup tamamlandı.

Tokyo 2020'de yarışmak için şansı süren milliler, Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki atletizm pistinde gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde 10 branşta mücadele etti.

4×400 metre karışık bayrakta piste çıkan Berke Akçam, Büşra Yıldırım, Elif Polat ve İlyas Çanakçı'dan oluşan takım, 3.17,64'lik derece ile Türkiye rekoru kırmalarına rağmen Ukrayna ve Belarus'un ardından üçüncü sırayı alarak kota dışında kaldı.

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, 200 metre yarışında 20.43'lük derecesiyle yarışma rekorunu yenilerken, sezonun Türkiye'deki en iyi derecesini yaptı. Erkekler 100 metrede piste çıkan milli atletler Jak Ali Harvey, Ertan Özkan ve Kayhan Özer, ilk üç sırayı elde etti.

İranlı Sajjad Hashemi, erkekler 400 metrede 45.40'lık koşusuyla ülke rekoru kırarken, milli sporcular Kubilay Ençü 46.40 ve Oğuzhan Kaya 47.06 ile en iyi derecelerini elde etti.

Kadınlar 10 metrede birinciliği 11.67'lik derecesiyle Mizgin Ay alırken, erkekler 400 metre engelli yarışında ise genç atlet İsmail Nezir, 51.82'lik koşusuyla kişisel en iyi derecesini yaptı.

Erzurum Sprint Kupası, dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesiyle sona erdi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları için 10 kota alındı

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür Erzurum'da süren şampiyonada dünya çapında dereceler koşulduğunu belirtti.

Son yıllardaki en sert ve güzel yarışmalardan birine tanıklık ettiklerini belirten Çintimar, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlar için 10 kota biz aldık, 20 kotayı Belarus ve Ukraynalı atletler aldı. Toplamda buradan 40 kota verildi. Bununla birlikte Lübnan da 1 kota elde etti. İnanılmaz yarışlar oldu. Hem Ukrayna, hem Belarus rekoru gerçekleşti. Bizim kadın ve erkekler karışık Türkiye rekorumuzu iki saniye geliştirdik ama saliselerle olimpiyat kotasını kaçırdık. Romanya ve Sırbistan'daki yarışmalarda bu kotaları halledebilirsek tam takım olarak olimpiyatta ülkemizi temsil etmiş olacağız. Ramil, Avrupa rekorunu deneyecekti ama hava çok rüzgarlı olunca kendini risk etmemesi gerekiyordu. Kendisine 'burada koşmayabilirsin' dedik ama o da 'buraya kadar geldim, 200 metreyi koşayım' dedi. Koştuğu derece de Erzurum Sprint Relay Cup'ın rekoru olarak tescillendi."

"Olimpiyatta altın madalya için savaşacağız"

Milli atlet Ramil Guliyey de, olimpiyatlarda da altın madalya kazanmak istediğini belirterek, "Bu yarış bizim için olimpiyatlar öncesi bir hazırlık oldu. Her şey beklediğimiz gibi gidiyor. Olimpiyatta iyi bir derece almak ve altın madalya için savaşacağız. Avrupa rekoru istiyordum ama hava şartları eksi rüzgar olduğu için uygun değildi. Şimdi bu derece iyi ama sonraki yarışlarda deneyeceğim." dedi.

Sprint Relay Cup sona erdi
Sprint Relay Cup sona erdi
Sprint Relay Cup sona erdi
Sprint Relay Cup sona erdi

Belarus, Erzurum, Tokyo, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sprint Relay Cup sona erdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Deniz salyası bitmeden yeni kabus! Ege kıyılarını çürümüş yumurta gibi kokan yosunlar sardı 23:03 Deniz salyası bitmeden yeni kabus! Ege kıyılarını çürümüş yumurta gibi kokan yosunlar sardı Kilosu 400 lira ama kapış kapış satılıyor! Kardeş Kanı bitkisi az kalsın öldürüyordu 22:22 Kilosu 400 lira ama kapış kapış satılıyor! Kardeş Kanı bitkisi az kalsın öldürüyordu Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti 22:02 Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti
Malatya'da ölen kadın ve erkeğin cenazeleri karıştı, aileler şaşkınlık yaşadı 21:10 Malatya'da ölen kadın ve erkeğin cenazeleri karıştı, aileler şaşkınlık yaşadı Galler maçı öncesi endişelendiren gelişme! Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş antrenmanda yer almadı 20:41 Galler maçı öncesi endişelendiren gelişme! Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş antrenmanda yer almadı Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi 20:00 Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi
Köpeklerinin kavgasının arasında kalan Farah Zeynep Abdullah'ın parmağı kırıldı 19:45 Köpeklerinin kavgasının arasında kalan Farah Zeynep Abdullah'ın parmağı kırıldı 5 aydır yaşam savaşı veriyordu! Polis memuru Bahadır Dinç şehit düştü 19:01 5 aydır yaşam savaşı veriyordu! Polis memuru Bahadır Dinç şehit düştü

Son Dakika Haberleri
18:12 PCR testinin pozitif çıkan Joao Cancelo, Portekiz Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
18:01 Çocuğunu parka götürürken hayatını kaybetmişti! Okan Karaten'i ailesinden koparan anların yeni görüntüleri çıktı
17:53 Günün merakla beklenen maçında İngiltere, Hırvatistan'ı rahat geçti
17:50 Müsilaj Hatay'da panik yarattı ama korkulan olmadı
17:45 Afrin'de hastaneye saldıran teröristleri, Mehmetçik vurdu
17:44 "Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim" demişti! Buket Aydın, Emir Sarıgül'le görüntülendi
17:20 Meteoroloji uyardı! 22 ile sarı, 6 ile turuncu kod: Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor
17:10 Şenol Güneş'ten yeni karar! Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek
16:57 Kalbi tekleyen Eriksen'in futbol hayatı bitiyor mu? Kanunlara göre bu sorunun cevabı çok açık
16:49 Kaçak kazı sevdası ölüm getirdi! Arkadaşlardan biri zehirlenerek öldü, diğeri kuyuda mahsur kaldı
Diego Costa, Beşiktaş'tan istediği imza ücreti ve maaşta indirime gitti Diego Costa, Beşiktaş'tan istediği imza ücreti ve maaşta indirime gitti         
23:12
Fabrikadan sızan kimyasal madde gökyüzünü turuncuya boyandı Fabrikadan sızan kimyasal madde gökyüzünü turuncuya boyandı         
23:03
EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda-Ukrayna maçı, tribünlerde renkli görüntülere sahne oldu EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda-Ukrayna maçı, tribünlerde renkli görüntülere sahne oldu         
22:11
Erol Bulut ile Papiss Cisse yeniden aynı takımda buluşuyor Erol Bulut ile Papiss Cisse yeniden aynı takımda buluşuyor         
21:45
Son Dakika: İsrail'de muhaliflerin koalisyonu güven oyu aldı, 12 yıllık Netanyahu dönemi resmen sona erdi Son Dakika: İsrail'de muhaliflerin koalisyonu güven oyu aldı, 12 yıllık Netanyahu dönemi resmen sona erdi         
20:58
Sedat Peker'in avukatlarından Sedat Peker'in avukatlarından "yakalandı" iddialarına yanıt: Düzenlenmiş bir operasyon yok         
20:29
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı         
19:58
Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek         
19:26
Manken Özge Ulusoy'un estetikli hali takipçilerini şaşkına döndürdü Manken Özge Ulusoy'un estetikli hali takipçilerini şaşkına döndürdü         
18:51
Meteoroloji uyardı! 22 ile sarı, 6 ile turuncu kod: Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor Meteoroloji uyardı! 22 ile sarı, 6 ile turuncu kod: Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor         
17:20
Şenol Güneş'ten yeni karar! Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek Şenol Güneş'ten yeni karar! Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek         
17:11
Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı         
16:20
Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu         
15:30
Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu         
13:59
Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var         
13:31
Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor         
09:19
Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz         
00:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2021 23:29:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sprint Relay Cup sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement