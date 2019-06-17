Son Dakika Haberleri: SPURS' TOP 10 GOALS 2018-19
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SPURS' TOP 10 GOALS 2018-19

57 dakika önce

Check out Spurs' top 10 goals from the 2018-19 campaign, including strikes from the likes of Kieran Trippier, Lucas Moura and Harry Kane.

Check out Spurs' top 10 goals from the 2018-19 campaign, including strikes from the likes of Kieran Trippier, Lucas Moura and Harry Kane.
SPURS' TOP 10 GOALS 2018-19
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:06 
Lucas Moura, Harry Kane
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