Sputnik Ankara çalışanlarına protesto - Son Dakika

Rus Sputnik Haber Ajansı Ankara bürosunda çalışan 3 gazetecinin evinin önüne gelen kimliği belirsiz bir grup, protesto gösterisinde bulundu.



Akşam saatlerinde, Rus Sputnik Haber Ajansı muhabirlerinin ait olduğu belirlenen ve ofis olarak da kullanılan evin önüne gelen 7-8 kişilik bir grup, 'şehitler ölmez vatan bölünmez' şeklinde sloganlar attı. Kimliği belirsiz şahısların olduğu grup, daha sonra evin önünden ayrıldı.



Gelen ihbar üzerine, harekete geçen Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin başlattıkları inceleme kapsamında evin önüne gelen kişilerin kimliğini tespit etmek için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. - ANKARA