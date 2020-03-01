Sputnik'in 3 muhabiri gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sputnik'in 3 muhabiri gözaltına alındı - Son Dakika

Sputnik'in 3 muhabiri gözaltına alındı

6 saat önce

Rusya merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı Eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi?

Sputnik'in 3 muhabiri gözaltına alındı, System.String[]

Rusya merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı Eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi?" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.


Rusya merkezli yayın yapan Sputnik-Türkiye adlı haber sitesi üzerinden "Çalıntı Eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi?" başlığıyla paylaşılan haberde, Hatay'ın yeniden Suriye toprağı olması gerektiği şeklinde ifadelere yer verildi. Söz konusu paylaşım üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Sputnik Ankara Temsilciliği editörü ve 2 muhabir gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek. - ANKARA

Türkiye, Fransa, Hatay, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:33 Kaynak: İHA
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