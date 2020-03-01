Son Dakika › 3. Sayfa › Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Boztepe gözaltına alındı - Son Dakika
Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Boztepe gözaltına alındı
6 saat önce
Rus Haber Ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, İstanbul'da gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:36 Kaynak: İHA
Rus Haber Ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, İstanbul'da gözaltına alındı.
Rus Haber Ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı. Boztepe'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye mültecileri durdurmamakla kalmıyor aynı zamanda yardım ediyor Son dakika: Yunanistan, sınıra gelen göçmenleri SMS atarak gelmemeleri konusunda uyarıyor İzmir'de göçmen hareketliliği başladı Sputnik Türkiye'nin gözaltına alınan yayın yönetmeni ve 3 çalışanı serbest bırakıldı