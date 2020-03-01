Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Boztepe gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Boztepe gözaltına alındı - Son Dakika

Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Boztepe gözaltına alındı

7 saat önce

Rus Haber Ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, İstanbul'da gözaltına alındı.

Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Boztepe gözaltına alındı, System.String[]

Rus Haber Ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, İstanbul'da gözaltına alındı.

Rus Haber Ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı. Boztepe'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

(İHA)

İstanbul, Türkiye, Boztepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:45 Kaynak: İHA
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