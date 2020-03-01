Son Dakika › 3. Sayfa › Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Boztepe serbest bırakıldı - Son Dakika
Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Boztepe serbest bırakıldı
6 saat önce
Rus Haber Ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:14 Kaynak: İHA
Rus Haber Ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Rus Haber Ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülün Boztepe, alınan ifadesinin ardından soruşturma savcısının talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika Sputnik Türkiye'nin gözaltına alınan yayın yönetmeni ve 3 çalışanı serbest bırakıldı Suriyeliler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için sokaklara döküldü Rusya'dan hava sahası açıklaması: Türkiye'ye hava uçuşlarına dair güvenliği garanti edemeyiz Göçmenleri engelleyemeyen Yunanistan'a AB'den destek geldi