Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Boztepe serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Boztepe serbest bırakıldı - Son Dakika

Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Boztepe serbest bırakıldı

6 saat önce

Rus Haber Ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Boztepe serbest bırakıldı, System.String[]

Rus Haber Ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Rus Haber Ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülün Boztepe, alınan ifadesinin ardından soruşturma savcısının talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Boztepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:14 Kaynak: İHA
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