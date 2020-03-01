Sputnik, Türkiye'deki servisinde çalışan 3 gazeteciye saldırıldığını iddia etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sputnik, Türkiye'deki servisinde çalışan 3 gazeteciye saldırıldığını iddia etti - Son Dakika

Sputnik, Türkiye'deki servisinde çalışan 3 gazeteciye saldırıldığını iddia etti

10 dakika önce

Rus haber ajansı Sputnik'in Türkiye servisinde çalışan 3 gazetecinin evlerine, kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Sputnik, Türkiye'deki servisinde çalışan 3 gazeteciye saldırıldığını iddia etti, System.String[]

Sputnik Türkçe'nin haberine göre, Ankara'da, saat 22.30 civarında, Sputnik'in Türkiye servisinde çalışan üç gazetecinin evlerine, 15-20 kişilik gruplar tarafından saldırı girişimi olduğu öne sürüldü. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan gruplar, Sputnik'te çalışan gazetecilerin isim ve soy isimlerini söyleyerek, "Şehitlere karşı propaganda yaptın mı?" sorusunu iletti.

Gruplar, Sputnik çalışanı gazetecilerin kapısında bir süre bekledikten sonra, bulundukları noktayı terk etti. Sputnik çalışanları ilgili emniyet birimlerine giderek, gruplardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili araştırma sürüyor.

"VATAN HAİNLERİ DEMİŞLER"

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, söz konusu olaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ankaradaki üç çalışanımızın evlerini (!) şu an kimlikleri bilinmeyen şerefsizler basmış, tehditler savurmuş, Ruslara çalıştıklarından dolayı kendilerine vatan hainleri demişler. Polis neler yapacak, bakacağız."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:49 
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