SPUTNİK TÜRKİYE YAYIN MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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SPUTNİK TÜRKİYE YAYIN MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

6 saat önce

Ali ABLAY / İSTANBUL DHASputnik Haber Ajansı Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir B., İstanbul'da gözaltına alındı.

SPUTNİK TÜRKİYE YAYIN MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI, System.String[]

Ali ABLAY/ İSTANBUL DHA

Sputnik Haber Ajansı Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir B., İstanbul'da gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Haber Ajansı Sputnik çalışanları hakkında, Türk Ceza Kanununun 301 ve 302. maddeleri uyarınca soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Rus Haber Ajansı Sputnik Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir B., hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığının talimat yazısı üzerine İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Mahir B.'yi gözaltına alarak Vatan Caddesi'ndeki İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.


Başsavcı, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:22 Kaynak: DHA
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