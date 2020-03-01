SPUTNİK TÜRKİYE YAYIN MÜDÜRÜ SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel SPUTNİK TÜRKİYE YAYIN MÜDÜRÜ SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika

SPUTNİK TÜRKİYE YAYIN MÜDÜRÜ SERBEST BIRAKILDI

16 dakika önce

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/Gözaltına alınan Sputnik Haber Ajansı Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir B., serbest bırakıldı.

SPUTNİK TÜRKİYE YAYIN MÜDÜRÜ SERBEST BIRAKILDI, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Gözaltına alınan Sputnik Haber Ajansı Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir B., serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Haber Ajansı Sputnik çalışanları hakkında, Türk Ceza Kanununun 301 ve 302. maddeleri uyarınca soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Rus Haber Ajansı Sputnik Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir B., hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığının talimat yazısı üzerine İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Mahir B.'yi gözaltına alarak Vatan Caddesi'ndeki İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Sputnik Haber Ajansının Bahçelievler Yenibosna'da bulunan İstanbul ofisinde polis arama yaptı. Mahir B. Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

--------

- Polis ekipleri

-Ofisin bulunduğu binadan görüntü

-Polis araçları

-Genel ve Detaylar


İstanbul, Başsavcı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye mültecileri durdurmamakla kalmıyor aynı zamanda yardım ediyor
Son dakika: Yunanistan, sınıra gelen göçmenleri SMS atarak gelmemeleri konusunda uyarıyor İzmir'de göçmen hareketliliği başladı Sputnik Türkiye'nin gözaltına alınan yayın yönetmeni ve 3 çalışanı serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 18:40:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SPUTNİK TÜRKİYE YAYIN MÜDÜRÜ SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]