Sputnik Türkiye Yayın Müdürü serbest bırakıldı - Son Dakika

GÖZALTINA alınan Sputnik Haber Ajansı Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir B., serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Haber Ajansı Sputnik çalışanları hakkında, Türk Ceza Kanununun 301 ve 302. maddeleri uyarınca soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Rus Haber Ajansı Sputnik Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir B., hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığının talimat yazısı üzerine İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Mahir B.'yi gözaltına alarak Vatan Caddesi'ndeki İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Sputnik Haber Ajansının Bahçelievler Yenibosna'da bulunan İstanbul ofisinde polis arama yaptı. Mahir B. Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

- İstanbul