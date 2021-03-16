Square Enix'in yeni oyunu Outriders Xbox Game Pass'e geliyor - Son Dakika

Oyunu erken erişimdeyken alan oyunculara teşekkür hediyesi olarak Hell's Rangers içerik paketi verilmişti. Eğer oyunu Xbox üzerinden erken sipariş ettiyseniz, Game Pass ile oynarken pakete erişebileceksiniz. Fakat oyunu satın almadan veya erken sipariş etmeden direkt Game Pass ile oynarsanız içerik paketine sahip olamayacaksınız.

Peki oyun çıkana kadarki ilerlemeniz ne olacak? Eğer Xbox platformları arasında(Xbox S-X ve One)geçiş yaparsanız ilerlemeniz kaybolmayacak. Fakat eğer PC veya PS'den Xbox'a geçerseniz ilerlemeniz yok sayılacak. Aynı şekilde Xbox'tan PC veya PS'e geçerseniz ilerlemeniz yok sayılacak.

OUTRIDERS ÖN SİPARİŞ NASIL İPTAL EDİLİR?

Oyunu ön sipariş verdiniz fakat Game Pass haberinden sonra iptal etmek mi istiyorsunuz? Sorun yok. Aşağıdaki adımları takip ederek Xbox cihazınızdan ön siparişinizi iptal edebilirsiniz:

Microsoft hesabınızdan sipariş geçmişinize gelin.

Verdiğiniz ön siparişi geçmişinizde aratın. (Oyunun çıkış tarihi değil, sipariş verdiğiniz tarihten itibaren tarihlenecektir)

Bulduktan sonra çıkış tarihi altında ön siparişi iptal et seçeneği göreceksiniz.

Eğer kredi kartıyla ödeme yaptıysanız bedelsiz iade edebilirsiniz. Microsoft hesabınızın kredisiyle ödemişseniz hiçbir bedel alınmadan krediniz size iade edilecektir.

Herhangi bir sebeple iptal etme seçeneği göremiyorsanız bu adresten yetkililerle iletişim kurabilirsiniz.