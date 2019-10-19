Son Dakika Haberleri: Squash'ta 31 sporcu ile ev sahibi Muratpaşa
Son Dakika Spor Squash'ta 31 sporcu ile ev sahibi Muratpaşa

Squash'ta 31 sporcu ile ev sahibi Muratpaşa

2 saat önce

Squash Türkiye Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde devam ediyor.

Squash'ta 31 sporcu ile ev sahibi Muratpaşa, System.String[]

Squash Türkiye Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde devam ediyor. 110 sporcunun yer aldığı turnuvada Muratpaşa Belediyespor, 31 sporcusuyla mücadele ediyor.


İlk olarak 2016 ilkbahar döneminde başlayan ücretsiz squash kurslarıyla bugün Muratpaşa Belediyespor çatısı altında Türkiye'nin en geniş sporcu yapılanmasını oluşturan Muratpaşa Belediyesi, Türkiye şampiyonalarına da ev sahipliği yapıyor. Muratpaşa Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Squash Türkiye Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Süleyman Erol Yüzme Havuzu squash kortlarında devam ediyor. Perşembe günü başlayan turnuvaya çeşitli yaş kategorilerinde 110 sporcu katılıyor. Muratpaşa Belediyespor'un 31 sporcusu turnuvada mücadele ederken, şampiyona Pazar günü düzenlenecek madalya töreniyle sona erecek. - ANTALYA

Muratpaşa, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:46 Kaynak: İHA
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