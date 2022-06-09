Squid Game'in rekoru sonunda kırıldı! - Son Dakika
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Squid Game'in rekoru sonunda kırıldı!

09.06.2022 10:12
Squid Game'in rekoru sonunda kırıldı!

Stranger Things, Squid Game'in elinde tuttuğu Netflix rekorlarını bir bir geçmeye başladı. İşte bu haftanın en çok izlenenleri...

Netflix uzun bir süredir en çok izlenen dizi ve filmlerini paylaşıyor. Top10 listeleri şeklinde yapılan bu paylaşımlarda İngilizce veya yabancı başlığı altında o haftanın en uzun izlenme saatine ulaşan yapımlara yer veriliyor.

Bir döneme damgasını vuran Squid Game ise, 2 ay içerisinde Top10 listesindeki tüm rekorları altüst etti. Fakat Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre Stranger Things, adını ilk sıraya yazdırmaya çok yakın. İşte veriler…

Stranger Things, Netflix rekorunu kırabilir!

Squid Game, ilk çıktığı hafta yalnızca 2 gün içerisinde 63 milyon izlenme saatine ulaşmayı başardı. 10. güne ulaştığındaysa 510 milyon izlenme saatini geride bıraktı. Fakat bir sonraki haftada tüm zamanların rekorunu kırarak 570 milyon izlenme saatine (15 günde 1 milyonu geçti) erişti.

Squid Game'in rekoru sonunda kırıldı!

Sonraki haftalarda ise sırasıyla 412 milyon, 258 milyon, 147 milyon, 90 milyon, 67 milyon ve 42 milyon izlenme saatlerine ulaştı. Genel toplama baktığımızda ise 2 ay içerisinde 2 milyon izlenme saatine gelerek yalnızca Netflix değil, tüm dünyanın en çok izlenen dizileri arasına girdi.

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Şimdi ise Netflix, benzer bir durumu Stranger Things ile tekrar yaşıyor. 4. sezonu geçtiğimiz hafta vizyona giren yapım ilk hafta 350 milyon izlendi. Tabii bunun 4 sezon toplamı olduğunu belirtelim. Fakat yalnızca yeni sezonu 286 milyonu aşan bir izlenme saatine ulaştı.

Bu hafta ise 4 sezonuyla birlikte toplam 515 milyon izlenme saatine ulaştı. Üstelik ilk sezonu 335 milyon izlenme saatine tek başına ulaştı. Yani 10 gün içerisinde 865 milyon izlenme saatine ulaşarak Squid Game'i yüzde 50 oranında geçerek en iyi çıkış yapan rekorunu eline aldı.

Squid Game'in rekoru sonunda kırıldı!

Fakat genel toplama baktığımızda hala 1 ay ve 2 aylık rekorlarını geçebilmiş değil. Ancak bu izlenme oranlarının yukarı değil de aşağı doğru gideceğini varsaysak bile kıracağı bir kaç rekor daha olduğunu söyleyebiliriz.

Netflix'te haftanın en çok izlenenleri

#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)
1Stranger Things 42335 milyon 10 bin2Stranger Things375 milyon 80 bin3Stranger Things 2258 milyon 270 bin4Stranger Things 3247 milyon 420 bin5The Lincoln Lawyer: 1. sezon442 milyon 530 bin6All American: 4. sezon130 milyon 640 bin7Ozark: 4. sezon1316 milyon 770 bin8The Boss Baby: Back in the Crib: 1. sezon310 milyon 530 bin9Bridgerton: 2. sezon119 milyon 990 bin10The Blacklist: 8. sezon18 milyon 710 bin

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Squid Game, Güncel, Son Dakika

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