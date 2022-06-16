Squid Game'in tüm zamanlar rekoru da kırıldı! - Son Dakika
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Squid Game'in tüm zamanlar rekoru da kırıldı!

16.06.2022 07:42
Squid Game'in tüm zamanlar rekoru da kırıldı!

Stranger Things, Squid Game'in elinde tuttuğu Netflix rekorlarını bir bir geçmeyi başardı. İşte bu haftanın en çok izlenenleri...

Netflix uzun bir süredir en çok izlenen dizi ve filmlerini paylaşıyor. Top10 listeleri şeklinde yapılan bu paylaşımlarda İngilizce veya yabancı başlığı altında o haftanın en uzun izlenme saatine ulaşan yapımlara yer veriliyor.

Bir döneme damgasını vuran Squid Game ise, 2 ay içerisinde Top10 listesindeki tüm rekorları altüst etti. Fakat geçtiğimiz hafta Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre Stranger Things, adını ilk sıraya yazdırmaya çok yakındı. Şimdi ise tahtı devraldı.

Stranger Things, Netflix rekorunu kırdı!

Squid Game, ilk çıktığı hafta yalnızca 2 gün içerisinde 63 milyon izlenme saatine ulaşmayı başardı. 10. güne ulaştığındaysa 510 milyon izlenme saatini geride bıraktı. Fakat bir sonraki haftada tüm zamanların rekorunu kırarak 570 milyon izlenme saatine (15 günde 1 milyarı geçti) erişti.

Sonraki haftalarda ise sırasıyla 412 milyon, 258 milyon, 147 milyon, 90 milyon, 67 milyon ve 42 milyon izlenme saatlerine ulaştı. Genel toplama baktığımızda ise 2 ay içerisinde 2 milyar izlenme saatine gelerek yalnızca Netflix değil, tüm dünyanın en çok izlenen dizileri arasına girdi.

Netflix açıkladı: Squid Game gerçek oluyor!

Şimdi ise Netflix, benzer bir durumu Stranger Things ile tekrar yaşıyor. 4. sezonu 2 hafta önce vizyona giren yapım ilk hafta 350 milyon izlendi.Tabii bunun 4 sezon toplamı olduğunu belirtelim. Fakat yalnızca yeni sezonu 286 milyonu aşan bir izlenme saatine ulaştı.

Geçen hafta ise 4 sezonuyla birlikte toplam 515 milyon izlenme saatini aştı. Üstelik ilk sezonu 335 milyon izlenme saatine tek başına ulaştı. Yani 10 gün içerisinde 865 milyon izlenme saatine ulaşarak Squid Game'i yüzde 50 oranında geçti ve en iyi çıkış yapan rekorunu eline aldı.

Genel toplama baktığımızda 15 günlük çıkışının gerisindeydi. Yani Squid Game son bir rekoru elinde tutuyordu. Fakat Netflix, bu haftanın en çok izlenenlerini açıkladı. Tahmin edileceği gibi ilk 4'e Stranger Things'in sezonları yerleşti.

4 sezon toplamına baktığımızda ise bu hafta 310 milyon izlenme saatine ulaştığını görüyoruz. 15 gün toplamında ise 1 milyar 175 milyon izlenme saatine ulaştı. Yani Squid Game'i yaklaşık yüzde 10'luk bir oranla geride bıraktı.

Netflix'te haftanın en çok izlenenleri

#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)
1Stranger Things 43159 milyon 240 bin2Stranger Things 2351 milyon 420 bin3Stranger Things450 milyon 290 bin4Stranger Things 3347 milyon 600 bin5 Peaky Blinders: 6. sezon145 milyon 710 bin6Keep Sweet: Pray and Obey: Limited Series131 milyon 140 bin7First Kill: 1. sezon130 milyon 340 bin8The Lincoln Lawyer: 1. sezon527 milyon 190 bin9All American: 4. sezon226 milyon 690 bin10Surviving Summer: 1. sezon120 milyon 300 bin

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Netflix açıkladı: Squid Game gerçek oluyor! Netflix açıkladı: Squid Game gerçek oluyor! Netflix 4,5 milyon dolar ödüllü 'gerçek' Squid Game yarışması çekiyor Netflix 4,5 milyon dolar ödüllü 'gerçek' Squid Game yarışması çekiyor
Kaynak: Shiftdelete

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