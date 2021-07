Srebrenica Boşnak Soykırımı'nda hayatını kaybedenler için anma koşusu düzenlenecek

Bakırköy Belediyesi, birkaç gün içinde öldürülen 8 bin 372 Boşnak adına 8 bin 372 metre mesafeli anma koşusuna ev sahipliği yapacak

Cavit Ganiç: Bu anlamlı organizasyonu geleneksel hala getirmek, büyütmek istiyoruz

"Yaşanmış bütün acılar için ayrı ayrı etkinlik düzenlemek üzere hazırlıklarımız var"Muhammed Sancaktar: Atmış olduğumuz her adım, yaşanan bu acıyı hiçbir zaman unutmayacağımızın işaretidirŞemside Yener: ilerleyen dönemlerde geleneksel hale gelecektir Kaan ÜLKER - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - İnsanlık dramının en büyük soykırımlarından olan Srebrenitsa'da (Srebrenica) öldürülen 8 bin 372 Boşnak vatandaş unutulmayarak, bu acı tarihin yeni nesillere de anlatılabilmesi için anma koşusu düzenleme kararı alındı. ?Yaklaşık 600 bin Boşnak vatandaşın Sırplar tarafından soykırıma maruz kalmasının ardından 26 yıl geçti. İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'daki en büyük katliam olarak nitelendirilen bu trajedide yaklaşık 600 bin insan hayatını kaybederken, Srebrenica'da 1995 yılında birkaç gün içinde 8 bin 372 Boşnak acımasızca öldürüldü. Başta İstanbul olmak üzere Tüm Türkiye'de çok sayıda Boşnak göçmeni Türk vatandaş yaşarken; Bakırköy Belediyesi, soykırıma dikkat çekmek adına düzenlenecek 8 bin 372 metrelik anma koşusuna ev sahipliği yapacak. Bakırköy Belediyesi ve Türkiye Bosna Sancak Derneği'nin birlikte organize ettiği anma koşusu 11 Temmuz Pazar günü düzenlenecek. Yeşilköy'de sabah 08.00'de kent meydanında start alacak ve Florya Sahili'nden de geçerek Yeşilköy'de sonlanacak. "Unutma, Unutturma" sloganı ile düzenlenecek anma koşusuna isteyen tüm vatandaşlar katılabilecek.GANİÇ: BU ANLAMLI ORGANİZASYONU GELENEKSEL HALA GETİRMEK, BÜYÜTMEK İSTİYORUZSrebrenica Soykırımı'nda hayatını kaybedenler için anma koşusunun tanıtım toplantısı Yeşilköy Spor Kulübü'nde yapıldı. Toplantıya Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar, CHP İstanbul Başkan Yardımcısı Şemside Yener ve çeşitli Balkan dernekleri temsilcileri katıldı. Tarihteki bu büyük trajediyi anmak isteyen herkesi Bakırköy'e davet eden Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç yaptığı açıklamada, "Bakırköy belediyesi ile Bosna Sancak Derneği birlikte bir organizasyonla, Srebrenica'da hayatını kaybeden ve bu sene 26'ncı yılında andığımız Boşnak soykırımı, sadece bir sonuçtu. Srebrenica'da en az 8 bin 372 vatandaşımız, hemşerimiz şehit edilmiştir. Boşnak camiası için Balkan camiası için utanç verici, dünyanın hiçbir yerinde bir daha yaşanmaması için unutulmaması ve unutulmaması için bir organizasyon yapıyoruz. 11 Temmuz sabahı saat 8'de Yeşilköy'den başlayacak 8 bin 372 metrelik bir koşu yapıyoruz. Bu bir yarış değil bu, sadece koşu. Herkes madalya sahibi olacak. Herkes birinci. Burada bir kupa olmayacak. Herkese katılımından dolayı teşekkür ediyorum. Bizim burada yaşanmış bütün acılar için ayrı ayrı etkinlik düzenlemek üzere hazırlıklarımız var. Balkan camiasının bütün bileşenleri olarak, uluslararası bir koşu olarak tanımladık bu koşuyu. Burada amaç katılmak, unutmamak. Dünyanın hiçbir yerinden bu tür acıların tekrar yaşanmaması için her şeyi yapmak amacımız. Srebrenica'da insanlık öldü. Biz bu anlamlı organizasyonu geleneksel hala getirmek, büyütmek istiyoruz" diye konuştu. SANCAKTAR: ATMIŞ OLDUĞUMUZ HER ADIM, YAŞANAN BU ACIYI HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIMIZIN İŞARETİDİRTürkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar ise "11 Temmuz 1995. Tam 26 yıl oldu. Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilen, Hollandalı askerler tarafından sözde korunan bölgede soykırım suçu işlendi. Oluş şekli ve zamanı itibariyle dünyanın en karanlık dönemiydi. İşkence yapılarak öldürüldü insanlar ve toplu mezarlara gömüldü. Her yıl 11 Temmuz'da cenaze namazı kılınıyor ve cenazeler defnediliyor. Bugüne kadar 7 bin kişinin kimliği tespit edildi. Ruhları şad olsun. Uluslararası Adalet Divanı, adaletle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir kararla, sadece Srebrenica'da olanları soykırım kabul etti ve Sırbistan'ı soykırımı engellemekte yetersiz kalmakla suçladı. Bu soykırım binlerce kişinin öldürüldüğü yer değil, kültür yıkımının sembolüdür. Srebrenica binlerce kişinin öldürüldüğü yer değil şehir yıkımının sembolüdür. Büyük Sırbistan hedefine ulaşmak isteyen Çetnik Sırpları tarafından hesaplanarak gerçekleştirilmiştir. Bu gerçek artık unutulmayacak, yok edilmeyecek bir yere erişmiştir. Bosna Hersek'teki kardeşlerimiz ve bizlerin hem tarihe hem de geleceğe karşı sorumlulukları vardır. Bunu unutmamak ve unutturmamak gerekiyor. Asıl önemlisi soykırımın yaşanmaması için bilgelikle, bilinçle çalışmak gerekmektedir. Bu koşuda atmış olduğumuz her adım, yaşanan bu acıyı hiçbir zaman unutmayacağımızı ve gerçek adalet sağlanana kadar takipçisi olacağımızın işaretidir" açıklamasında bulundu.YENER: İLERLEYEN DÖNEMLERDE GELENEKSEL HALE GELECEKTİRCHP İstanbul Başkan Yardımcısı Şemside Yener de "Bu anlamlı koşuyu, yürüyüşü düzenleyen Bakırköy Belediyesi'ne ve Bosna Sancak Derneği'ne, Balkan camiasına çok teşekkür ediyorum. Bu çok büyük bir acı. İnsanlık suçu. Bu koşunun düzenlenmesi çok önemli ve ilerleyen dönemlerde geleneksel hale gelecektir" şeklinde konuştu.BABAOĞLU: BOSNA'DA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN SPOR RUHU OLUŞACAKBakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu ise bu çok önemli ve çok hassas konuda planlamalarla ilgili paylaşımda bulunmak için bu toplantıyı düzenlediklerini belirterek, "Spor siyaset üstü bir olgudur. Tüm kitleleri birleştirir. Sporun birleştirici gücü tarihe de ışık tutar, yarınlara da aydınlık yüzünü gösterir. Yeni nesillere sağlıklı bir beden ve iyi düşünen birey olmayı da sağlar. Şimdi de Bosna'da hayatını kaybedenler için spor ruhu oluşacak" dedi.

İkiyirmiüç Event Organizasyon Danışmanlık Şirketi Başkanı Ozan Demir ise organizasyonla ilgili, "Yeşilköy Kent ve Sanat Meydanından başlayacak, Florya sahil yönüne doğru koşulacak ve toplamda 8 bin 372 metre olacak. İster koşacağız, ister yürüyeceğiz. Dernekler üzerinden kayıtlar devam ediyor. Yürüyüş ve koşuyu bitiren herkese madalya ve katılımcı belgesi verilecek. Koşuyu tedbirler alarak gerçekleştireceğiz" bilgilerini verdi.