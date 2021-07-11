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Srebrenitsa acısı hala taptaze - Son Dakika

Srebrenitsa acısı hala taptaze

11.07.2021 14:19

Srebrenitsa acısı hala taptaze Bursa Büyükşehir Belediyesi, dünyanın gözü önünde Sırpların 8 binden fazla Boşnak sivili öldürdüğü, aradan geçen 26 yıla rağmen Boşnak halkının kanayan yarası olmaya devam eden Srebrenitsa katliamının kurbanlarını törenle andı.

Srebrenitsa acısı hala taptaze

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, dünyanın gözü önünde Sırpların 8 binden fazla Boşnak sivili öldürdüğü, aradan geçen 26 yıla rağmen Boşnak halkının kanayan yarası olmaya devam eden Srebrenitsa katliamının kurbanlarını törenle andı.

Avrupa'nın göbeğinde 26 yıl önce Sırplar tarafından Müslüman Boşnaklara yönelik düzenlenen ve 8 bin 372 Boşnak sivilin hunharca katledildiği Srebrenitsa soykırımı kurbanları, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı. Hüdavendigar Kent Parkı'nda, her bir şehidin anısına dikilen 8 bin 372 çiçek ve taşlardan oluşturulan dev Srebrenitsa çiçeği yanında düzenlenen törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Bursa'daki Boşnak derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada Sırp kuvvetlerinin Srebrenitsa'da beş gün içinde 8 bin 372 Boşnak'ı öldürdüğünü, yüzlerce kadına ve küçük yaştaki kız çocuğuna ise tecavüz ettiğini hatırlattı. Bir gün içerisinde 20 binin üzerinde mültecinin Srebrenitsa'dan zorla çıkarıldığını ifade eden Başkan Aktaş, "Srebrenitsa'da yaşanan bu katliam Avrupa'da hukuksal olarak belgelenen ilk soykırım olarak tarihe geçti. Onlar sadece Boşnak oldukları için değil aynı zamanda Müslüman oldukları için katledildiler. Bu bir projenin bir parçasıydı açıkçası. Ama Allah'a hamdolsun bugün Boşnak kardeşlerimizin konuyla alakalı çok daha duyarlı çok daha temkinli olduğunu görüyoruz. Tabii bizim için neden önemli derseniz. Evet bizim ülkemizde Bosna Hersek kökenli, Sancak kökenli, Balkanlardan gelmiş binlerce, milyonlarca insanımız var. Oralarla bağları var, akrabaları var ama stratejik anlamda Bosna'nın üzülmesi bizim ağlamamız demektir. Bosna'nın daralması bizim yıkamamız demektir. Bosna çok önemli ve değerlidir. Ben şahadet şerbetini içenleri rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç de Srebrenitsa soykırımının modern insanlık tarihinin en ağır suçlarından biri olduğunu hatırlattı. Bugüne kadar 77 toplu mezar bulunduğunu ve kimlik tespitlerinin ardından şehitlerin defnedilmesine hala devam edildiğini belirten Alagiç, "Bugün de 19 şehit kardeşimizin cenaze namazı kılınacak. Soykırımı yaşayıp, hayatta kalan ve bu kanlı mirasla her gün yeniden karşılaşanları onore etmemiz lazım. Bu gibi benzer buluşma ve anlamlı etkinliklerle Srebrenitsa kurbanların hatırasına sahip çıktığınız için devletim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sizin sesiniz mühim, burada bulunmanız önemli. Gür ve net bir şekilde tüm ülkede hatta daha geniş çapta sesiniz duyuluyor. Türk halkının kurum ve temsilcilerinin yapılan soykırımın unutulmaması için yaptığı çabanın değeri muazzamdır. Bosna Hersek'i tüm gücünüzle desteklediğinizi çok iyi biliyorum. Samimi ve candan eforlarınızı görüyoruz. Soykırımın unutulmaması tekrar olmaması için sert ve değişmez tavrınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Anma töreni, Srebrenitsa kurbanlarının ruhuna yapılan dua ve fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Srebrenitsa acısı hala taptaze
Srebrenitsa acısı hala taptaze
Srebrenitsa acısı hala taptaze
Srebrenitsa acısı hala taptaze
Srebrenitsa acısı hala taptaze

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Srebrenitsa, Müslüman, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Srebrenitsa acısı hala taptaze - Son Dakika


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