Srebrenitsa annesi Hajra Catic soykırım kurbanı oğlundan bir ize ulaşamadan vefat etti - Son Dakika

Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımında oğlunu kaybeden ve aradan 26 yıl geçmesine rağmen evladının cesedine ulaşamayan Hajra Catic hayatını kaybetti.

Srebrenitsa Kadınları Derneği Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Catic'in kötüleşen sağlık durumu nedeniyle başkent Saraybosna'daki hastaneye kaldırıldığı ve yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Savaş muhabiri olarak görev yapan oğlu Nihad Nino Catic'i en son 10 Temmuz 1995'te gören Srebrenitsa annesi, evladının kemik kalıntılarına ulaşamadan vefat etti.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta gazetecilik yapan 26 yaşındaki Nihad'ın yaralandığını ve asla Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşamadığını bildiğini söyleyen Catic, oğluna ait en ufak bir kemik parçasına ulaşmanın ümidiyle yaşadığını kaydetmişti.

Bu arada Nino Catic Gazeteciler ve Medya Çalışanları Derneğince de Anadolu Ajansına (AA) özverili çalışmalarından dolayı plaket takdim edilmişti.

Srebrenitsa soykırımı

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti.

Katledilen Boşnaklar, o dönemde toplu mezarlara gömüldü.