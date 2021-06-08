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SREBRENİTSA - "Bosna Kasabı"nın müebbet cezasının onanması kurban yakınlarını sevindirdi (2) - Son Dakika

SREBRENİTSA - "Bosna Kasabı"nın müebbet cezasının onanması kurban yakınlarını sevindirdi (2)

08.06.2021 20:56

"Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasının onanması, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta yakınlarını kaybedenler tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

"Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasının onanması, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta yakınlarını kaybedenler tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının (IRMCT) savaşta Sırpların liderliğini yapan Mladic'in, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutulduğuna dair nihai kararı açıklamasının ardından kurban yakınları memnuniyetlerini gizlemedi.

Srebrenitsa'daki soykırımda 3 oğlu ve eşini kaybeden Nura Mustafic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mladic yüzünden en sevdiklerinin artık hayatta olmadığını belirterek, "Burada soykırımın yaşandığı bilinsin. Bir adam bakın neler yaptı. Eşimi, oğullarımı ve tüm gelecek neslimi öldürdü." dedi.

Bir diğer Srebrenitsa annesi Mejra Djogaz da mahkemenin beklenen kararı verdiğini söyleyerek, "Gerçi Mladic'in hapiste bile keyfi yerindedir ama bizim çocuklarımızın bir mezarı bile yok. Bizi yalnız bıraktılar." diye konuştu.

Mafija Hadzibulic ise Mladic'in cezayı hak ettiğine ancak bu suçları tek başına işlemediğine dikkati çekerek "Başkalarının da yaptıklarının cezasını çekmesi gerekiyor. Mladic hakkında verilen karar, soykırımın inkar edilmemesi açısından önemli." ifadelerini kullandı.

Mladic'in, Prijedor'da "soykırım suçu işlendiği" maddesinden hüküm giymemesi kentte hayal kırıklığına neden olurken ömür boyu hapis cezasının onanması memnuniyetle karşılandı.

Suada Alic, adaletin er ya da geç yerini bulduğuna işaret ederek, "Savaşta ailemden 9 kişiyi kaybettim. Eşimin kemik kalıntıları hala bulunmadı." şeklinde konuştu.

Karar duruşmasını başkent Saraybosna'daki Vjecnica Kütüphanesi'nden takip eden Savaş Mağduru Kadınlar Derneği Başkanı Bakira Hasecic de işlenen suçlara oranla adaletin yerini bulduğunu düşünmediğini söyledi.

Saraybosna Kantonu Sivil Savaş Kurbanları Derneği Başkanı Senida Karovic ise her ne kadar bazı kesimlerde memnuniyetle karşılanmasa da kararın "tarihi" olduğunu ifade etti.

Mladic'in müebbet hapis cezası onandı

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) 2017'de hakkında ömür boyu hapis cezası verdiği Bosnalı Sırpların eski lideri Mladic'in davasında nihai karar açıklandı.

IRMCT, Mladic hakkında daha önce verilen ömür boyu hapis cezasını onarken Mladic'in temyiz başvurusu ise reddedildi.

Temyiz yargıçları, Mladic'in işlediği suçları göz önünde bulundurarak, daha önce aldığı müebbet hapis cezasında değişiklik yapılmamasına hükmetti.

İddianamedeki 11 maddenin 10'undan suçlu bulunan eski Sırp komutan, iddianamede yer alan Kljuc, Sanski Most, Kotor-Varos, Prijedor, Foca ve Vlasenica şehirlerinde "soykırım suçu işlendiği" maddesinden hüküm giymedi.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan Mladic, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutuldu.

Hakkında 1995'te hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı.

ICTY'nin 2017'de hakkında verdiği ömür boyu hapis cezası kararına Temmuz 2017'de itiraz eden Mladic, "adil yargılanmadığını" ve "hakimlerin, hakkında hüküm verirken maddi ve hukuki hata yaptığını" öne sürerek beraat ya da yeniden yargılanma talep etmişti.

Mladic'in itirazına ilişkin temyiz duruşmaları 25 ve 26 Ağustos 2020'de görülürken sağlık sorunları gerekçesiyle yaptığı erteleme talebi reddedilen 78 yaşındaki Mladic, duruşmaya bizzat katılarak savunmasını yapmıştı.

SREBRENİTSA - Bosna Kasabı nın müebbet cezasının onanması kurban yakınlarını sevindirdi (2)
SREBRENİTSA - Bosna Kasabı nın müebbet cezasının onanması kurban yakınlarını sevindirdi (2)
SREBRENİTSA - Bosna Kasabı nın müebbet cezasının onanması kurban yakınlarını sevindirdi (2)
SREBRENİTSA - Bosna Kasabı nın müebbet cezasının onanması kurban yakınlarını sevindirdi (2)

Srebrenitsa, Saraybosna, Temyiz, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SREBRENİTSA - 'Bosna Kasabı'nın müebbet cezasının onanması kurban yakınlarını sevindirdi (2) - Son Dakika


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