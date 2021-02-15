Srebrenitsa'da Boşnak adayı destekleyen partiler yenilenecek seçimi boykot kararı aldı - Son Dakika

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Boşnak aday Alija Tabakovic'i destekleyen siyasi partiler, 21 Şubat'ta yenilecek yerel seçimi boykot etme kararı aldı.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK) 15 Kasım 2020'deki yerel seçimde "usulsüzlük" yapıldığı gerekçesiyle iptal ettiği ve yenilenmesine karar verdiği Srebrenitsa'daki seçim, 21 Şubat Pazar günü yapılacak.

CIK, oy kullanma işleminin sadece şehirdeki seçim merkezlerinde yenilenmesine karar verirken, Boşnak adayı destekleyen ittifak, tüm sürecin yenilenmesini, zira 15 Kasım'daki seçimde yurt dışında yaşayan Srebrenitsalılara oy pusulalarının çok geç ulaştığını ve bu oyların geçersiz sayıldığını savunuyor.

Boşnak belediye başkan adayı Tabakovic, kendisini destekleyen partileri çatısı altında buluşturan "Benim Adresim: Srebrenitsa" isimli inisiyatif adına yaptığı açıklamada, CIK'in seçimin yenilenmesi kararında çok sayıda düzensizlik ve adaletsizlik tespit ettiklerini belirtti.

İttifaktaki parti üyelerinin Srebrenitsa'da buluşarak boykot kararı aldıklarını aktaran Tabakovic, CIK'in posta yoluyla gönderilen oyların da yenilenmesine karar vermeyişinin bardağı taşıran son damla olduğunu ifade etti.

Bu kararla 800'e yakın seçmenin yeniden oy kullanmasının engellendiğini söyleyen Tabakovic, "Seçime katılarak yapılan bu usulsüzlüğü meşru kılmak istemiyoruz." dedi.

Tabakovic, bugün yaptıkları toplantıda seçim merkezlerindeki Boşnak üyelerin geri çekilmesine ve seçim sürecine dahil olmamalarına karar verdiklerini ifade etti.

Srebrenitsa'nın eski Boşnak belediye başkanı Camil Durakovic de özellikle posta yolu ile gelen oylar meselesine dikkati çekerek, ülke dışında yaşayan yüzlerce Srebrenitsalının ilk seçimde oy pusulalarını zamanında alamadığını ve bu nedenle oylarını kullanamadığını kaydetti.

Srebrenitsa'daki halkın seçme ve seçilme hakkının bu şekilde ellerinden alınmasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Durakovic, demokratik olmayan seçimlerde yer almayacaklarını ifade etti.

Srebrenitsa'daki seçimlerin iptali

Bosna Hersek Savcılığının talimatıyla Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı (SIPA) bünyesindeki özel polis birlikleri, yerel seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 1 Aralık 2020'de Srebrenitsa'da operasyon düzenlemiş ve çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

Seçim öncesi ve sonrası Srebrenitsa'daki ana gündem Sırpların usulsüzlük yaptığına dair iddialar olurken, seçim günü Sırbistan plakalı çok sayıda aracın Srebrenitsa'ya seçmen taşıdığı görülmüştü.

"Benim Adresim: Srebrenitsa" inisiyatifi, seçim günü yaklaşık 200 kişinin sahte belgelerle oy kullandığını ve şehirdeki seçimin iptal edilmesi gerektiğini belirtmiş, iddialar üzerine CIK soruşturma başlatmıştı.

CIK, 21 Ocak 2021'de düzenlediği oturumda, Srebrenitsa'daki seçim merkezlerinin büyük çoğunluğunda çok sayıda seçmenin geçersiz belgelerle oy kullandığının kanıtladığına hükmetmiş, oy çokluğuyla seçimlerin iptaline karar verilmişti.

Srebrenitsa'da belediye başkanlığı için Boşnak aday Tabakovic'in yanı sıra Sırp partilerin desteklediği mevcut belediye başkanı Mladen Grujicic de yarışıyordu.