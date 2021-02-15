Srebrenitsa'da Boşnak adayı destekleyen partiler yenilenecek seçimi boykot kararı aldı - Son Dakika

Srebrenitsa'da Boşnak adayı destekleyen partiler yenilenecek seçimi boykot kararı aldı

15.02.2021 19:55
Srebrenitsa'da Boşnak adayı destekleyen partiler yenilenecek seçimi boykot kararı aldı, System.String[]

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Boşnak aday Alija Tabakovic'i destekleyen siyasi partiler, 21 Şubat'ta yenilecek yerel seçimi boykot etme kararı aldı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Boşnak aday Alija Tabakovic'i destekleyen siyasi partiler, 21 Şubat'ta yenilecek yerel seçimi boykot etme kararı aldı.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK) 15 Kasım 2020'deki yerel seçimde "usulsüzlük" yapıldığı gerekçesiyle iptal ettiği ve yenilenmesine karar verdiği Srebrenitsa'daki seçim, 21 Şubat Pazar günü yapılacak.

CIK, oy kullanma işleminin sadece şehirdeki seçim merkezlerinde yenilenmesine karar verirken, Boşnak adayı destekleyen ittifak, tüm sürecin yenilenmesini, zira 15 Kasım'daki seçimde yurt dışında yaşayan Srebrenitsalılara oy pusulalarının çok geç ulaştığını ve bu oyların geçersiz sayıldığını savunuyor.

Boşnak belediye başkan adayı Tabakovic, kendisini destekleyen partileri çatısı altında buluşturan "Benim Adresim: Srebrenitsa" isimli inisiyatif adına yaptığı açıklamada, CIK'in seçimin yenilenmesi kararında çok sayıda düzensizlik ve adaletsizlik tespit ettiklerini belirtti.

İttifaktaki parti üyelerinin Srebrenitsa'da buluşarak boykot kararı aldıklarını aktaran Tabakovic, CIK'in posta yoluyla gönderilen oyların da yenilenmesine karar vermeyişinin bardağı taşıran son damla olduğunu ifade etti.

Bu kararla 800'e yakın seçmenin yeniden oy kullanmasının engellendiğini söyleyen Tabakovic, "Seçime katılarak yapılan bu usulsüzlüğü meşru kılmak istemiyoruz." dedi.

Tabakovic, bugün yaptıkları toplantıda seçim merkezlerindeki Boşnak üyelerin geri çekilmesine ve seçim sürecine dahil olmamalarına karar verdiklerini ifade etti.

Srebrenitsa'nın eski Boşnak belediye başkanı Camil Durakovic de özellikle posta yolu ile gelen oylar meselesine dikkati çekerek, ülke dışında yaşayan yüzlerce Srebrenitsalının ilk seçimde oy pusulalarını zamanında alamadığını ve bu nedenle oylarını kullanamadığını kaydetti.

Srebrenitsa'daki halkın seçme ve seçilme hakkının bu şekilde ellerinden alınmasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Durakovic, demokratik olmayan seçimlerde yer almayacaklarını ifade etti.

Srebrenitsa'daki seçimlerin iptali

Bosna Hersek Savcılığının talimatıyla Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı (SIPA) bünyesindeki özel polis birlikleri, yerel seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 1 Aralık 2020'de Srebrenitsa'da operasyon düzenlemiş ve çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

Seçim öncesi ve sonrası Srebrenitsa'daki ana gündem Sırpların usulsüzlük yaptığına dair iddialar olurken, seçim günü Sırbistan plakalı çok sayıda aracın Srebrenitsa'ya seçmen taşıdığı görülmüştü.

"Benim Adresim: Srebrenitsa" inisiyatifi, seçim günü yaklaşık 200 kişinin sahte belgelerle oy kullandığını ve şehirdeki seçimin iptal edilmesi gerektiğini belirtmiş, iddialar üzerine CIK soruşturma başlatmıştı.

CIK, 21 Ocak 2021'de düzenlediği oturumda, Srebrenitsa'daki seçim merkezlerinin büyük çoğunluğunda çok sayıda seçmenin geçersiz belgelerle oy kullandığının kanıtladığına hükmetmiş, oy çokluğuyla seçimlerin iptaline karar verilmişti.

Srebrenitsa'da belediye başkanlığı için Boşnak aday Tabakovic'in yanı sıra Sırp partilerin desteklediği mevcut belediye başkanı Mladen Grujicic de yarışıyordu.

Srebrenitsa, Pazar, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Srebrenitsa'da Boşnak adayı destekleyen partiler yenilenecek seçimi boykot kararı aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sergen Yalçın eleştirilere isyan etti: Çay, kahve içsinler biz de susalım mı! Hande Erçel'in süper lüks villasının fiyatı dudak uçuklattı FETÖ'den aranan Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi ABD'li kadın, Sevgililer Günü'nde eşine beğendiği kadınların fotoğraflarını hediye etti Son Dakika: Ankara'dan ABD'ye Gara tepkisi! Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Son Dakika: Süper Lig'in ismi "Spor Toto Süper Lig", TFF 1. Lig'in ismi ise "Spor Toto 1. Lig" olarak değişti İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü Ayakkabı almak için gittiği dükkanın sahibi ile evlilik hayali kuran 60 yaşındaki kadın, dolandırıldı
Umut Bulut, Süper Lig'de 503 maçla Oğuz Çetin'in 21 yıllık rekorunu egale etti Umut Bulut, Süper Lig'de 503 maçla Oğuz Çetin'in 21 yıllık rekorunu egale etti         
19:43
Son Dakika: Yeni ABD yönetimiyle bakanlar düzeyinde ilk temas! Skandal Gara açıklamasından geri adım geldi Son Dakika: Yeni ABD yönetimiyle bakanlar düzeyinde ilk temas! Skandal Gara açıklamasından geri adım geldi         
19:37
Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, Gençlerbirliği maçında sakatlandı Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, Gençlerbirliği maçında sakatlandı         
19:01
Son Dakika: Pınar Gültekin davasında katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi Son Dakika: Pınar Gültekin davasında katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi         
17:31
Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı         
17:03
İstanbul'da 4 gün önce ortadan kaybolan İranlı kadının annesi kızının kaçırıldığını söyledi İstanbul'da 4 gün önce ortadan kaybolan İranlı kadının annesi kızının kaçırıldığını söyledi         
16:55
'Özel hayatın gizliliğini ihlal' davasında 22 yılla yargılanan Necati Şaşmaz'a beraat 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' davasında 22 yılla yargılanan Necati Şaşmaz'a beraat         
16:36
İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor         
16:16
Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı         
15:46
Karın ardından soğuk hava dalgası! İstanbul'a şiddetli fırtına, 7 kente de kar yağışı uyarısı Karın ardından soğuk hava dalgası! İstanbul'a şiddetli fırtına, 7 kente de kar yağışı uyarısı         
15:18
13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu         
15:05
Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye hayatının jestini yaptı! Israrla Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye hayatının jestini yaptı! Israrla "Alın" dediği isim değerini 18 kat artırdı         
12:27
MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk         
12:21
Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı         
11:50
Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu         
09:46
Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü         
08:16
Genç oyuncu, Genç oyuncu, "Senden çocuk yapacağım" tehdidi üzerine soluğu savcılıkta aldı         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2021 20:15:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Srebrenitsa'da Boşnak adayı destekleyen partiler yenilenecek seçimi boykot kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei