Srebrenitsa'da bu yılki anma törenlerinde 49 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek - Son Dakika
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Srebrenitsa'da bu yılki anma törenlerinde 49 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek

28.06.2022 14:55

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 49 soykırım kurbanı daha 11 Temmuz'da yapılacak anma törenlerinde toprağa verilecek.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 49 soykırım kurbanı daha 11 Temmuz'da yapılacak anma törenlerinde toprağa verilecek.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen soykırımın 27. yılı kapsamında Potoçari Anıt Mezarlığı'nda yapılacak anma törenlerine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Srebrenitsa Anma Törenleri Organizasyon Kurulu Başkanı Hamdija Fejzic, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle son iki yıldır uygulanan tüm tedbirlerin kaldırıldığını belirterek "Anma törenleri alıştığımız gibi olacak. 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na gelmek isteyenler için otobüsler kalkacak." dedi.

Kimlik tespiti yapılan 49 soykırım kurbanının bu yılki törenlerde defnedileceğini aktaran Fejzic, "Bilmeniz gerekir ki bu rakam son güne kadar değişebilir." ifadesini kullandı.

Barış Yürüyüşü katılımcıları için bayram namazı

Fejzic, Boşnak sivillerin, orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta 8-10 Temmuz'da düzenlenen "Barış Yürüyüşü" katılımcıları için bayram namazı organize edileceğini aktardı.

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic de bu yılki anma törenlerinde "Srebrenitsa Kahramanları-Bir Annenin Eşarbı" isimli konferans düzenleneceğini söyleyerek "İnsan hakları için mücadele eden 5 bin kadın başvurdu. Kadınlar eşarplarıyla düşüncelerini anlatan cümleler gönderdi. Buradaki anneler 27 yıldır adalet için mücadele ediyor." dedi.

Barış Yürüyüşü organizatörlerinden Amir Kulaglic, 1500 kişinin başvurusunu aldıklarını belirterek bu rakamın 5 bine çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Potoçari'ye 6 bin 671 kişi defnedildi

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 671 soykırım kurbanının mezarı bulunuyor.

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Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'nun basın toplantısı yapıldı Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'nun basın toplantısı yapıldı Belçika'da, Srebrenitsa Soykırımı anıldı Belçika'da, Srebrenitsa Soykırımı anıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Srebrenitsa'da bu yılki anma törenlerinde 49 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Srebrenitsa'da bu yılki anma törenlerinde 49 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek - Son Dakika
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