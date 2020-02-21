Srebrenitsa'da yaşayan başörtülü öğrenciye Sırp akranları saldırdı - Son Dakika

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da yaşayan başörtülü bir öğrenci, okuldan evine giderken Sırp akranlarının saldırısına uğradı.

Bosna Hersek İslam Birliği Basın Merkezi bünyesindeki "Preporod.info" haber sitesinin aktardığına göre, dokuzuncu sınıf öğrencisi F.S. okuldan çıktıktan sonra aynı okuldan Sırp öğrenciler tarafından başörtülü olduğu için önce sözlü olarak taciz edildi.

On kişilik Sırp öğrenci grubu, daha sonra evine yürürken F.S'nin önünü kesti. Sırp öğrenciler kızın etrafını sararak başörtüsünü çıkarmak istedi.

F.S'nin annesinin ifadelerine de yer verilen haberde, olayla ilgili Srebrenitsa polisinin bilgilendirildiği kaydedildi.

Bu arada, Srebrenitsalı imam Ahmed Hrustanovic de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün F.S'ye saldıran Sırp öğrencilerin, birkaç hafta önce aynı okulda Çetnik kıyafetleriyle poz veren çocuklar olduğunu ifade etti.

Başörtülü öğrencinin maruz kaldığı saldırıya sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki gelirken, birçok kişi saldırıyı kınayıp aileye destek mesajları gönderdi.

Bosna'daki savaş sırasında Sırp askerler tarafından Müslüman Boşnaklara yönelik soykırım gerçekleştirilen ve 8 binden fazla Boşnak sivilin birkaç gün içinde katledildiği Srebrenitsa'da, bugün 2 bin civarında Boşnak yaşadığı tahmin ediliyor. Savaşta terk etmek zorunda kaldıkları evlerine geri dönen Boşnak aileler, sık sık aynı şehirde yaşayan Sırpların provokasyonlarına maruz kalıyor.