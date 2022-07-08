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Kamp alanından detaylar
Yürüyüşe katılanlarla röportaj Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü" katılımcıları, ilk gece konaklayacakları Liplje Kampı'na ulaştı.
Katılımcılar, yarın kılınacak bayram namazının ardından yürüyüşlerine devam edecek.
Son Dakika › Güncel › Srebrenitsa'daki 'Barış Yürüyüşü' katılımcıları Liplje Kampı'na ulaştı - Son Dakika