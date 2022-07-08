Srebrenitsa'daki "Barış Yürüyüşü" katılımcıları Liplje Kampı'na ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Srebrenitsa'daki "Barış Yürüyüşü" katılımcıları Liplje Kampı'na ulaştı

08.07.2022 23:50

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kamp alanından detaylar Yürüyüşe katılanlarla röportaj Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kamp alanından detaylar

Yürüyüşe katılanlarla röportaj Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü" katılımcıları, ilk gece konaklayacakları Liplje Kampı'na ulaştı.

Katılımcılar, yarın kılınacak bayram namazının ardından yürüyüşlerine devam edecek.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşan Srebrenitsa kurbanlarının cenazeleri gözyaşlarıyla karşılandı Son dakika haber! Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşan Srebrenitsa kurbanlarının cenazeleri gözyaşlarıyla karşılandı Başkan Soyer ve İzmir heyeti, Srebrenitsa Katliamı'nın 27'nci yılı için Bosna'ya gidiyor Başkan Soyer ve İzmir heyeti, Srebrenitsa Katliamı'nın 27'nci yılı için Bosna'ya gidiyor
Kaynak: AA

Srebrenitsa, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsa'daki 'Barış Yürüyüşü' katılımcıları Liplje Kampı'na ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı
20:51 Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
20:21 Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 00:06:52. #1.12#
SON DAKİKA: Srebrenitsa'daki "Barış Yürüyüşü" katılımcıları Liplje Kampı'na ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement