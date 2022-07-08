Yürüyüşe katılanlarla röportaj Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa 'da 1995'te yaşanan soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, orman yolundan Tuzla 'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü" katılımcıları, ilk gece konaklayacakları Liplje Kampı'na ulaştı.

Kaynak: AA

Srebrenitsa, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Srebrenitsa'daki 'Barış Yürüyüşü' katılımcıları Liplje Kampı'na ulaştı - Son Dakika

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