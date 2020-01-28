Srebrenitsa'daki bir okulda Sırp öğrencilerin yaptığı

Bosna Hersek'in doğusunda bulunan ve 1995'te Boşnaklara yönelik soykırımın yaşandığı Srebrenitsa'daki bir okulda, Sırp öğrencilerin Çetnik kıyafetleri giyerek yaptıkları paylaşım büyük tepki topladı.

Ortodoks Sırpların kutladığı Aziz Sava Günü dolayısıyla düzenlenen programda Çetnik kıyafetli dokuz Sırp öğrencinin sosyal medyada yaptığı "Çetnikler" paylaşımı, Boşnak çocukların da eğitim aldığı okulda "endişe verici bir eylem" olarak nitelendirildi.

Tarihin farklı dönemlerinde Sırp olmayan halklara yönelik katliamlar gerçekleştiren Çetniklerin devletin okulundaki bir programda övülmesi, Bosna'daki son savaşta yakınları Çetnik ideolojisini savunanlarca öldürülen Srebrenitsalı Boşnakların tepkisini çekti.

Srebrenitsa'nın Boşnak Belediye Başkan Yardımcısı Hamdija Fejzic, olayla ilgili yaptığı açıklamada, yaşananlara tepki göstererek "Öğrencilerin yüzde 70'inin Boşnak olduğu bir okulda böyle bir olayın yaşanması endişe vericidir. Okul müdürünün özür dilemesini ve istifa etmesini bekliyoruz." dedi.

Yaşanan provokasyona Sırp yetkililerin sessiz kalmasını da eleştiren Fejzic, "Eğitim verilen bir kurumda çocuklarımızın kendilerini tehdit altında hissetmelerine izin vermeyeceğiz. Çocuklar okul sıralarında kendilerini güvende ve eşit hissetmeli. Görünen o ki bu durum Boşnak çocuklar için geçerli değil." ifadelerini kullandı.

Soykırımın yaşandığı dönemde terk etmek zorunda kaldıkları yurtlarına geri dönen Srebrenitsalı Müslüman Boşnaklar, daha önce de defalarca benzer provokasyonlara maruz kalmıştı.