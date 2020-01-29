Srebrenitsa'daki Boşnak veliler, Sırp öğrencilerin Çetnik paylaşımını protesto etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Srebrenitsa'daki Boşnak veliler, Sırp öğrencilerin Çetnik paylaşımını protesto etti - Son Dakika

Srebrenitsa'daki Boşnak veliler, Sırp öğrencilerin Çetnik paylaşımını protesto etti

6 saat önce

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da bulunan bir okulda, Sırp öğrencilerin Çetnik kıyafetleri giyerek yaptıkları paylaşım nedeniyle Boşnak veliler protesto düzenledi.

Srebrenitsa'daki Boşnak veliler, Sırp öğrencilerin Çetnik paylaşımını protesto etti, System.String[]

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da bulunan bir okulda, Sırp öğrencilerin Çetnik kıyafetleri giyerek yaptıkları paylaşım nedeniyle Boşnak veliler protesto düzenledi.

Çetnik ideolojisini savunan Sırpların 1995 yılında soykırım yaptığı Srebrenitsa'da yaşayan Boşnak veliler, okul içinde Çetnik kıyafetleriyle program düzenlenmesine tepki amacıyla olayın yaşandığı Srebrenitsa İlköğretim Okulu önünde toplandı.

Veliler adına konuşan Mirnes Zahirovic, öğrenciler arasında ayrımcılığa neden olan bu tür olaylara dikkat çekmek için toplandıklarını belirterek Boşnak öğrencilerin de eğitim aldığı okulda yaşanan bu olayın sorumlularının bulunması gerektiğini söyledi.

Zahirovic, gelecekte de benzer olayların yaşanmaması için okul idaresinden toplantı talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Boşnak velilerden Damir Pestalic de okulun ayrımcılığın barınmaması gereken bir eğitim yuvası olduğunu vurgulayarak "Tek isteğimiz çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim alması." diye konuştu.

Öte yandan, okulun Sırp müdürü Dragi Jovanovic ise olayların siyasileştirilmek istendiğini öne sürerek "Sırp çocukların aileleri de endişeli. Çocukların bir kısmı okula gelmedi. Sakinleşmemiz ve oturup konuşmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Çetnik hareketi

İkinci Dünya Savaşı sırasında işgalci Mihver kuvvetlerine ve onların Hırvat iş birlikçilerine karşı direnmek amacıyla ortaya çıkan ancak daha çok eski Yugoslavya lideri Tito'nun Partizanlar olarak bilinen komünist gerillalarla çarpışan radikal milliyetçi, monarşist Sırp gerillalar olan Çetnikler, 1990'lı yıllarda Bosna Hersek'te yaşanan kanlı savaşta yeniden sahneye çıkmıştı. Bosna Hersek'in farklı bölgelerinde Müslüman Boşnaklara yönelik katliam, işkence ve sistematik tecavüzler gerçekleştiren Çetnikler, Bosna'daki savaşta on binlerce insanın ölmesine, binlerce kadının tecavüze uğramasına, milyonlarca insanın evini terk etmesine neden olmuştu.

Srebrenitsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:42 Kaynak: AA
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