Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 bin 372 Boşnak erkeği ise ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Bu yıl yapılacak toplu cenaze töreninde, resmi olmayan rakamlara göre, 46 soykırım kurbanının defnedileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Srebrenitsa, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığı'nda mezar taşları temizlendi - Son Dakika

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