Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığı'nda mezar taşları temizlendi - Son Dakika
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Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığı'nda mezar taşları temizlendi

18.06.2022 20:01
Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığı'nda mezar taşları temizlendi

Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrindeki Potoçari Anıt Mezarlığı'nda bulunan şehitlere ait mezar taşları temizlendi.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrindeki Potoçari Anıt Mezarlığı'nda bulunan şehitlere ait mezar taşları temizlendi.

11 Temmuz'da düzenlenecek toplu cenaze töreni öncesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda gerçekleştirilen mezar taşı temizliği işlemine Zivinica, Doboj ve Tuzla şehirlerinden gönüllüler katıldı.

Srebrenitsa İslam Birliği Meclisi Başimamı Damir Pestalic, mezar taşlarının temizlenmesindeki asıl amaçlarının, gençleri ve çocukları anıt merkeziyle yakınlaştırmak olduğunu vurguladı.

Bu yıl yapılacak toplu cenaze töreninde, resmi olmayan rakamlara göre, 46 soykırım kurbanının defnedileceği belirtildi.

Srebrenitsa'da yaşananlar

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 bin 372 Boşnak erkeği ise ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Srebrenitsa'da Sırp güçlerince öldürüldükten sonra toplu mezarlara gömülen binlerce soykırım kurbanının, daha sonra başka yerlere nakledildiği biliniyor.

Soykırımdan sonra açılan toplu mezarlardan çıkarılan ceset kalıntıları tam olmasa da binlerce aile, sevdiklerinin bulunabilen birkaç kemiğini toprağa veriyor.

Aradan neredeyse 27 yıl geçmesine karşın 1000'e yakın soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı. ???????

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Kaynak: AA

Srebrenitsa, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığı'nda mezar taşları temizlendi - Son Dakika

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