PODGORİCA - Srebrenitsa'daki soykırımı inkar eden Karadağlı bakanın görevden alınması isteniyor - Son Dakika

PODGORİCA - Srebrenitsa'daki soykırımı inkar eden Karadağlı bakanın görevden alınması isteniyor

05.04.2021 23:47

Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapic, Srebrenitsa'daki soykırımı inkar eden Adalet ve İnsan ile Azınlık Hakları Bakanı Vladimir Leposavic'in görevden alınması talebinde bulundu.

Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapic, Srebrenitsa'daki soykırımı inkar eden Adalet ve İnsan ile Azınlık Hakları Bakanı Vladimir Leposavic'in görevden alınması talebinde bulundu.

Başkent Podgorica'da açıklamalarda bulunan Krivokapic, Bosna Hersek'teki savaş (1992-1995) sırasında yaşanan ve resmi rakamlara göre 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği soykırımı inkar eden Leposivac'a ilişkin, "Kişisel sorumluluk gereği görevden alınmasını istiyorum. Bunu geçen hafta da söyledim, şimdi de tekrarlıyorum." dedi.

Bakan Leposavic'in soykırıma ilişkin tavrından vazgeçmediğine işaret eden Krivokapic, Leposavic'in içinde bulunduğu sorumluluk gereği kişisel düşüncelerini kendisine saklaması gerektiğini belirtti.

Başbakan Krivokapic'in bu talebine karşı çıkan yüzlerce Karadağlı aşırı milliyetçi Sırp ise ülke genelinde protestolar düzenledi.

Leposavic'in tavrını destekleyenler, başta Podgorica olmak üzere Bar, Niksic, Plejvlja ve Berane gibi kentlerde toplanarak Srebrenitsa'daki soykırımı inkar eden şarkılar söyledi.

Başkent Podgorica'daki hükümet binası önünde toplanan grup " Kosova, Sırbistan'ın kalbidir", "Ey Karadağ, dağ perisi, soykırım olmadı" yazılı dövizler taşıdı, trafikte kısa süreli aksamalar yaşandığı ve protestolarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı bildirildi.

Bakan Leposavic, daha önce yaptığı açıklamada, Srebrenitsa'daki soykırımı "kesin olarak kanıtlandığında" kabul edeceğini söyleyerek, "Soykırım yapıldığına hükmeden Lahey'deki mahkeme (Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi) meşruiyetini kaybetmiştir." ifadesini kullanmıştı.

Srebrenitsa'daki yaşananlar "soykırım" olarak nitelendirildi

Sırp komutan Ratko Mladic emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'ya girmesinin ardından başlayan soykırımda birkaç gün içinde en az 8 bin 372 sivil Boşnak katledildi, bedenleri farklı toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan soykırım kurbanları, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnediliyor.

Bölgedeki Sırp nüfusun büyük çoğunluğu, bugün dahi Srebrenitsa'da yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmekten kaçınıyor.

Öte yandan Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılında aldığı kararda, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Sırp komutan Mladic, ICTY'de görülen davada aralarında soykırımın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edildi.

Savaş döneminde Bosnalı Sırpların lideri olan Radovan Karadzic de Sebrenitsa soykırımı dahil birçok suçtan önce 40 yıl, ardından temyiz davasında müebbet hapse mahkum oldu.

ICTY'da görülen Srebrenitsa davalarında ayrıca Radislav Krstic 35 yıl, Vidoje Blagojevic 15 yıl, Vujadin Popovic ve Ljubisa Beara müebbet, Drago Nikolic 35 yıl, Ljubomir Borovcanin 17 yıl, Vinko Pandurevic 13 yıl, Radivoje Miletic 19 yıl ve Milan Gvero 5 yıl hapis cezası aldı.

Eski Yugoslavya topraklarında 1990'lı yıllarda işlenen suçların cezalandırılması amacıyla 1993'te Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla kurulan ICTY, 2017 sonunda kapılarını kapattı. ICTY'nin davalarını ise Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT) devraldı.

PODGORİCA - Srebrenitsa'daki soykırımı inkar eden Karadağlı bakanın görevden alınması isteniyor
PODGORİCA - Srebrenitsa'daki soykırımı inkar eden Karadağlı bakanın görevden alınması isteniyor
PODGORİCA - Srebrenitsa'daki soykırımı inkar eden Karadağlı bakanın görevden alınması isteniyor
PODGORİCA - Srebrenitsa'daki soykırımı inkar eden Karadağlı bakanın görevden alınması isteniyor

Srebrenitsa, Soykırım, Karadağ, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PODGORİCA - Srebrenitsa'daki soykırımı inkar eden Karadağlı bakanın görevden alınması isteniyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Abdulkadir Selvi'yle Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi, Ahmet Hakan reklama gitmek zorunda kaldı Abdulkadir Selvi'yle Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi, Ahmet Hakan reklama gitmek zorunda kaldı Bakan Soylu, emekli amirallerin bildirisiyle ilgili konuştu: Tüm irtibatlarını ortaya çıkardık Bakan Soylu, emekli amirallerin bildirisiyle ilgili konuştu: Tüm irtibatlarını ortaya çıkardık Ağabeyine öldürüleceği mesajını atan genç, başından vurulmuş halde ölü bulundu Ağabeyine öldürüleceği mesajını atan genç, başından vurulmuş halde ölü bulundu Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor
Nisan ayında inanması güç olay! Roda-Almere City karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi Nisan ayında inanması güç olay! Roda-Almere City karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi         
00:48
Deniz Çoban, İrfan Can'ın golü için verilen iptal kararını yorumladı Deniz Çoban, İrfan Can'ın golü için verilen iptal kararını yorumladı         
00:13
Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! O anlar objektiflere yansıdı Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! O anlar objektiflere yansıdı         
23:36
NASA ilan etti: Dev asteroit Dünya'ya hızla yaklaşıyor NASA ilan etti: Dev asteroit Dünya'ya hızla yaklaşıyor         
22:58
Celasun karakterine can veren Kubilay Aka, Çukur dizisinden ayrıldı Celasun karakterine can veren Kubilay Aka, Çukur dizisinden ayrıldı         
22:38
Manisa'da 4 gencin 'fakir kokaini' kullanarak intihar ettiği iddialarına aileden tepki: Haberler asılsız Manisa'da 4 gencin 'fakir kokaini' kullanarak intihar ettiği iddialarına aileden tepki: Haberler asılsız         
21:38
İntihar için köprüye giden arkadaşlardan biri atladı diğeri vazgeçti! Atlamayan tutuklandı İntihar için köprüye giden arkadaşlardan biri atladı diğeri vazgeçti! Atlamayan tutuklandı         
20:45
Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı         
17:41
Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı         
16:34
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor         
15:39
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu         
13:09
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı         
10:42
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 00:58:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: PODGORİCA - Srebrenitsa'daki soykırımı inkar eden Karadağlı bakanın görevden alınması isteniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei