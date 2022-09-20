Srebrenitsa kurbanları "Hakikat ve Umut Çiçeği" tiyatro oyunuyla anıldı - Son Dakika
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Srebrenitsa kurbanları "Hakikat ve Umut Çiçeği" tiyatro oyunuyla anıldı

20.09.2022 21:52
Srebrenitsa kurbanları "Hakikat ve Umut Çiçeği" tiyatro oyunuyla anıldı

Srebrenitsa kurbanları, Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde "Hakikat ve Umut Çiçeği" tiyatro oyunuyla anıldı.

Srebrenitsa kurbanları, Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde "Hakikat ve Umut Çiçeği" tiyatro oyunuyla anıldı.

Benim Adresim Srebrenitsa Derneği öncülüğünde, 11 Temmuz 1995 Srebrenitsa kurbanlarının anısına düzenlenen programda, Felsefe Fakültesi ve Dramatik Sanatlar Akademisi öğrencileri ile Gençlik Tiyatrosu oyuncuları, "Hakikat ve Umut Çiçeği" adlı oyunu sahneledi.

Benim Adresim Srebrenitsa Derneği'nden Nermin Alivukovic, Srebrenitsa kurbanlarının ilk kez bu tür bir tiyatro performansıyla anıldığına dikkati çekerek, "Bu performansın, gelecek yıl Srebrenitsa soykırımının 28. yılı dolayısıyla Saraybosna'da sergilenmesini planlıyoruz." dedi.

"Srebrenitsa Çiçeği" ve Srebrenitsa kurbanlarını simgeleyen küçük tabutların sergilendiği programa katılan Srebrenitsa Anma Törenleri Organizasyon Kurulu Başkanı Hamdija Fejzic, tiyatro performansıyla Srebrenitsa'da Boşnaklara yönelik soykırımın sanatsal bir yönle anlatıldığını belirterek, programın organizatörlerine teşekkür etti.

Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic ise, soykırımın unutulmaması gerektiğinin ve unutulması durumunda tekrarlanabileceğinin altını çizdi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Srebrenitsa'da Sırp güçler tarafından öldürüldükten sonra toplu mezarlara gömülen binlerce soykırım kurbanının daha sonra başka yerlere nakledildiği biliniyor.

Soykırımdan sonra açılan toplu mezarlardan çıkarılan ceset kalıntıları tam olmasa da binlerce aile yakını, sevdiklerinin bulunabilen birkaç kemiğini toprağa veriyor.

Srebrenitsa soykırımının 27. yılı dolayısıyla bu yıl 11 Temmuz'da düzenlenen cenaze töreninde 50 soykırım kurbanı daha toprağa verilirken Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen kurban sayısı 6 bin 721'e yükseldi.

Aradan 27 yıl geçmesine rağmen çok sayıda soykırım kurbanının cesedine ise henüz ulaşılamadı.??????????????

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Kaynak: AA

Srebrenitsa, Tuzla, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsa kurbanları 'Hakikat ve Umut Çiçeği' tiyatro oyunuyla anıldı - Son Dakika

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