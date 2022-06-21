SARAYBOSNA - Srebrenitsa'daki kurbanlar için "Barış Yürüyüşü"ne 5 bin kişinin katılması bekleniyor - Son Dakika
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SARAYBOSNA - Srebrenitsa'daki kurbanlar için "Barış Yürüyüşü"ne 5 bin kişinin katılması bekleniyor

21.06.2022 12:02

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde 11 Temmuz 1995'te başlayan soykırımda hayatta kalmak isteyen Boşnak sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı orman yolunda düzenlenecek "Barış Yürüyüşü"ne, katliamın 27'nci yılında 5 bin kişinin katılması bekleniyor.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde 11 Temmuz 1995'te başlayan soykırımda hayatta kalmak isteyen Boşnak sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı orman yolunda düzenlenecek "Barış Yürüyüşü"ne, katliamın 27'nci yılında 5 bin kişinin katılması bekleniyor.

Srebrenitsa Belediye Başkan Yardımcısı ve Srebrenitsa Anma Törenleri Organizasyon Kurulu Başkanı Hamdija Fejzic, AA muhabirine, 8 Temmuz'da 18'incisi yapılacak "Barış Yürüyüşü"ne bu yıl 5 bin kişinin katılmasını öngördüklerini söyledi.

Fejzic, 11 Temmuz'da Srebrenitsa Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek toplu cenaze töreninde şu anki verilere göre 46 soykırım kurbanının defnedileceğini ancak net rakamların 4 Temmuz'da kesinleşeceğini kaydetti. 8 Temmuz'da başlayacak yürüyüşün ikinci gününün Kurban Bayramı'na denk geldiğini hatırlatan Fejzic, bayram namazının Liplje'de kılınacağını aktardı.

Bu yılki yürüyüşe büyük oranda "üst düzey konuğun" katılacağının altını çizen Srebrenitsa Anma Törenleri Organizasyon Kurulu Sekreteri Nermin Alivukovic ise "Angelina Jolie ve Ürdün'ün eski Kraliçesi Nur el-Hüseyin'in de bu etkinliğe katılacağını duyduk." ifadesini kullandı.

Alivukovic, "Barış Yürüyüşü etkinliğinde bizlere katkıda bulunan Türk Kızılay, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği, İyi Sesler Evi Vakfı ve daha nicelerine teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Srebrenitsa'da yaşananlar

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 bin 372 Boşnak erkeği ise ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti.

Srebrenitsa'da Sırp güçlerince öldürüldükten sonra toplu mezarlara gömülen binlerce soykırım kurbanının, daha sonra başka yerlere nakledildiği biliniyor.

Soykırımdan sonra açılan toplu mezarlardan çıkarılan ceset kalıntıları tam olmasa da binlerce aile, sevdiklerinin bulunabilen kemiklerini toprağa veriyor.

Aradan yaklaşık 27 yıl geçmesine karşın 1000'e yakın soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.

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Kaynak: AA

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