Srebrenitsa kurbanları, soykırımın 26. yılında Kartal'da anıldı - Son Dakika

Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıldönümünde Kartal'da katliamın kurbanlarını anma töreni düzenlendi.

Katliamda hayatının kaybedenler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Srebrenitsa Soykırımını anlatan belgesel gösterimi yapıldı.

İstanbul Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği Başkanı Erdoğan Erden, burada yaptığı konuşmada sadece 11 Temmuz'da değil, yılın her günü soykırım acısını yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Savaşlar yaşanmadan, savaşların önüne geçebilecek yolların bulunması gerektiğine dikkati çeken Erden, şöyle konuştu:

"Savaşı bitirdiği sanılan Dayton Antlaşması ise asırlardır bir arada yaşayan halkların arasına nefret, idari ve psikolojik sınırlar çizen siyasi ve iktisadi krizlere yol açan ucube bir antlaşmadır. Biz bu katliamı unutturmayacağız. Aydınlık bir gelecek için unutturmayacağız. Adalet için unutmayacağız, unutturmayacağız."

Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç ise Srebrenitsa'da 1995 yılında yaşanan soykırımın modern insanlık tarihinin en ağır suçlarından birisi olduğunu söyledi.

Sırplar tarafından birkaç gün içerisinde erkek, kadın, çocuk ayırımı yapılmadan 8 bin 372 kişinin katledildiğini hatırlatan Alagiç, "Öldürülenlerden 7 binden fazla kişinin kimliği tespit edildi. Ceset kalıntılarını arama süreci devam etmektedir. Bu güne kadar toplam 77 toplu mezar bulundu. Srebrenitsa şehitlerinin kalıntıları toplam 536 farklı yerde bulunmuştur. Bugün ise Potoçari'de 19 şehit kardeşimizin cesedi bulundu." dedi.

Srebrenitsa kurbanlarının hatırasına sahip çıkanlara teşekkür eden Alagiç, şunları kaydetti:

"Bosna Hersek'i tüm gücünüzle desteklediğinizi biliyoruz. Yapılan zulüm ve kötülüğün unutulmaması için yaptığınız çabayı görüyoruz. Srebrenitsa soykırımının unutulmaması ve bir daha hiçbir yerde yaşanmaması için tavrınız için sizi takdir ediyoruz. Srebrenitsa anneleri için adaletin yerini bulmasını istiyor. Suçlular cezalarını almalıdır. Bosna Hersek'te yaşanan bu acıdan ders çıkartmak lazım. Soykırımın hiçbir yerde tekrarlanmaması lazım. Zulüm yenilmeden, adalet galip gelmez."

Türk halkının zulme karşı çok hassas olduğunu bildiklerini ifade eden Alagiç, "Dünyada bu konuda örnek olduğunuzu görüyoruz. Bunu binlerce defa sayısızca kere ispatladınız. Burada bugün toplanarak halkımıza destek olduğunuz için size bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki sağlam kardeşlik ve dayanışmanın devamını temenni ediyorum." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel ise konuşmasında 8 bin 372 sayısının bazıları için ansiklopedik bilgi gibi görüldüğünü belirterek, "Yolu Balkanlardan geçen kardeşlerimiz için ise bu her gün hüzünle, acıyla ve yasla hatırlanan bir gerçekliktir. Ben de 100 küsur yıl devam eden sürgün, muhaceret hikayelerini dinledim. Akrabalarımın acılarına ortak olarak bu onurlu, vakur Boşnak toplumunun acılarını paylaştım" dedi.

Türkiye'nin o dönemlerde elinden gediğince bu insanlık ayıbını, bu soykırımı durdurabilmek için çaba sarf ettiğini hatırlatan Açıkel, şehitlere rahmet diledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de dünyanın hiçbir yerinde bir daha böyle bir soykırımın yaşanmamasını temenni ettiğini dile getirerek, "Müslüman ve Türk olduğu için bu soykırım yaşandı. Binlerce canımız öldürüldü. Sayılar kolay telaffuz ediliyor. Ama 8372 can, 8372 anne, evlat, baba katledilmiş. Böyle hissettiğimiz zaman tüylerimiz diken diken oluyor. İnsanlar dilinden, dininden, mezhebinden ve ırkından dolayı katlediliyor. Avrupa'nın burnunun dibinde, ağzından demokrasi sözünü indirmeyenler, bu soykırıma gözlerini ve kulaklarını kapatıyorlar. Bu Avrupa'nın demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek." diye konuştu.

Adıgüzel, dünyanın herhangi bir yerinde böyle soykırımların tekrar yaşanması için bu katliamları unutmamaları gerektiğini vurguladı.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ise 26 yıl önce bugün 11 Temmuz 1995 tarihinde insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen, insanlık tarihinin utanç sayfası olan Srebrenitsa Katliamının yaşandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Katliam diyoruz ama gerçekte bu bir soykırımdır. 1948 tarihli BM, Soykırımı Önleme Sözleşmesindeki soykırım tanımına baktığımızda Srebrenitsa'da yaşananların bu sözleşmede tanımlanan, soykırım tanımına harfiyen uyduğunu görüyoruz. Bu çok büyük bir acıdır. 1995 yılında 8372 insan, kadın, çocuk, erkek, kız, yeni doğmuş ayırımı yapılmaksızın bütün insanlığın gözü önünde katledildi. Gerçekten büyük bir acıdır. Bu acıyı hala yüreğimizde hissediyoruz. Acıların bir daha yaşanmaması için unutmamak gerekiyor. Acıları ne kadar yüreğimizde hissedersek ileride insanlık bu acıları o kadar yaşamaz. 20. yüzyılın son çeyreğinde gelişmiş ülkeler ve güçlü demokrasiler 1995 yılında Srebrenitsa'da yaşanan katliama ve soykırıma seyirci kaldılar."

Anma etkinliğine siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, Boşnakça ve Türkçe ağıtların seslendirilmesinin ardından Kartal Meydanda bulunan Srebrenitsa Boşnak Soykırım anıtına karanfil bırakıldı.