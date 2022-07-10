Srebrenitsa kurbanlarının tabutları defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı - Son Dakika
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Srebrenitsa kurbanlarının tabutları defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı

10.07.2022 21:05

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Temmuz 1995'teki soykırımda öldürülen 50 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, yarın defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Temmuz 1995'teki soykırımda öldürülen 50 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, yarın defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı.

Sırp güçler tarafından en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca öldürüldüğü soykırımının 27'nci yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından çıkarılarak omuzlar üzerinde mezarlığa getirildi.

8 Temmuz'da yola çıkarak Potoçari'ye getirilen ve gece eski fabrika binasında kalan tabutların omuzlar üzerinde mezarlığa taşınması duygu dolu anlara sahne oldu.

Yarın toprağa verileceklerin en genci öldürüldüğünde 16 yaşındaydı

Srebrenitsa'daki soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 50 kurban daha yarın öğleden sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Bu yıl defnedilecek soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Salim Mustafic, en yaşlısı ise 59 yaşındaki Husejin Krdzic olacak.

Srebrenitsa'daki soykırımda öldürüldüklerinde 20 yaşında olan ikiz kardeşler Semir ve Samir Hasanovic de bu yıl yan yana toprağa verilecek. İki kardeşin cenazelerine Liplje ve Kamenica'daki farklı toplu mezarlardan ulaşıldı.

Bu yıl baba Hajdin ile oğlu Sead Hukic de toprağa verilecek soykırım kurbanları arasında bulunuyor.

Toprağa verilenlerin sayısı 6 bin 721'e yükselecek

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil

Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 721'e yükselecek.???????

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Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşan Srebrenitsa kurbanlarının cenazeleri gözyaşlarıyla karşılandı Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşan Srebrenitsa kurbanlarının cenazeleri gözyaşlarıyla karşılandı BOSNA HERSEK - Vukovar-Srebrenitsa Maratonu katılımcıları Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı BOSNA HERSEK - Vukovar-Srebrenitsa Maratonu katılımcıları Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Srebrenitsa kurbanlarının tabutları defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı - Son Dakika

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